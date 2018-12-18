【單車】練習意外重創致下半身癱瘓　禾高透露曾考慮截肢

德國體壇年度頒獎典禮日前舉行，半年前意外受傷而要終身坐輪椅的「單車女王」禾高（Kristina Vogel），在年度最佳女運動員之爭不敵前網球一姐姬爾芭得第二，但另外獲得一項特別獎。

曾高踞網球女單世界排名第一的姬爾芭，2017年表現低迷，但今年有明顯起色，7月更在溫布頓網球錦標賽決賽擊敗莎蓮娜威廉絲封后。今年WTA年終排名升上第二的她，以1732分當選德國年度最佳女運動員，亞軍為累積1704分的「單車女王」禾高，季軍則是得到1378分的冬季兩項代表Laura Dahlmeier。

禾高（白裙）、姬爾芭（紅裙）與同場其他得獎者合照留影。（Getty Images）

姬爾芭動人感言向禾高致敬

僅僅贏28分的姬爾芭，在台上向禾高發表動人感言：「對在場的所有人、場外的家庭觀眾而言，你都是一個榜樣；你展示了你的堅強、勇氣與力量，一直保持正面。我向你致敬。」

姬爾芭續道：「我想，今日這個舞台是屬於你的，因為你啟發大家，是大家的榜樣。繼續做自己，保持正面。我祝你一切順利。」台下的禾高遠距離向姬爾芭送上飛吻及道謝後，潸然淚下，姬爾芭發言完畢後就特地走向禾高，與她擁抱。

禾高今年6月練習時發生意外，脊椎受重創致下半身癱瘓；早已接受了餘生要以輪椅代步事實的她，一直保持積極正面，除了偶爾接受媒體訪問，分享心路歷程，又會不時在個人社交媒體發佈自己休閒活動的照片與片段。

早前現身場地單車世界盃柏林站領取年度最佳女車手獎的她，今次雖然未能贏得德國最佳女運動員殊榮，但就獲得一個特別獎，當選德國年度模範運動員。

禾高早前現身世界盃柏林分站。（資料圖片）

透露曾考慮截肢

一向坦白承認自己有負能量一面的禾高，自揭曾經有過截肢念頭：「我最初開始坐着，嘗試洗澡或者移動到床上，我都認為雙腿太重了，沒有了它們應該會變得輕鬆一些。」

她補充：「我曾這樣想過：『現在（將雙腿）移除吧，那會較輕鬆。』但雙腿畢竟屬於我自己的，它們承載了我28年時間；失去了它們，我應該會很痛苦吧。所以，很快我就打消了這念頭；我很開心雙腿仍在。」

不幸受重創後，禾高保持積極樂觀心態，不時大方向公眾分享心路歷程。（資料圖片）

周末出院可與家人歡度佳節

上月剛過28歲生日的禾高，被問到未來人生規劃時，甜絲絲地表示，希望與另一半Michael生兒育女。

手術後一直留在柏林醫院接受治療她又透露，本周五終可正式出院，趕及回家與親友歡度聖誕。

日子有功，禾高早已訓練到自己上床。（資料圖片/互聯網影片截圖）