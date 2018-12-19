【世冠盃】河床爆冷出局無緣決賽　東道主艾阿恩連過三關爭冠軍

世冠盃決賽肯定是歐洲冠軍與南美冠軍之爭？不！ 經歷波折才在自由盃決賽擊敗小保加的河床，在阿聯酋舉行的世冠盃令人失望，他們在當地時間昨日的4強，遭東道主球隊艾阿恩淘汰出局。這是近6屆世冠盃中，第3次有南美球隊無緣決賽，看來南美聯賽水平似乎被非、亞等洲追近了。

今年自由盃決賽上演阿根廷打吡，兩回合比賽鬧得滿城風雨，最後次回合改於西班牙的班拿貝球場上演，河床擊敗小保加封王。挾此氣勢，河床在阿聯酋時間昨日（12月18日）以南美冠軍的身份，出戰世冠盃4強，面對東道主代表艾阿恩。

艾阿恩以阿聯酋聯賽冠軍身份參賽，第一次參加世冠盃，資格賽靠互射12碼才淘汰大洋洲代表FC威靈頓，雖然8強以3：0大勝非洲代表艾斯柏蘭斯，但比起河床而言，牌面實力仍較弱。不過，開波3分鐘，瑞典中鋒馬古斯貝治接應角球破網，為艾阿恩先開紀錄。

馬古斯貝治接應角球破門，為艾阿恩開紀錄。（Getty Images）

馬古斯貝治入波後慶祝。（Getty Images）

河床反撲，很快就追平，更加在6分鐘內連入兩球，前鋒山度士波里分別在11分鐘及16分鐘建功，助第二次參賽的河床反先2：1。可是，半場落後的艾阿恩在51分鐘追平，曾效鹿島鹿角的巴西前鋒卡奧盧卡斯接應左閘鹽谷司的傳球，突入禁區，避過守將起右腳射近柱入網。

山度士波里（右）為河床連入兩球，一度領先2：1。（Getty Images）

艾阿恩的巴西前鋒卡奧盧卡斯為球隊扳平2：2。（Getty Images）

雙方法定時間及加時後仍踢成2：2，河床及艾阿恩要互射12碼分高下。頭9球12碼，雙方都命中目標，但河床中場安素佩雷斯主射第5輪被撲出，令到艾阿恩互射12碼贏5：4晉級決賽。艾阿恩在決賽會面對鹿島鹿角及皇家馬德里的勝方。

艾阿恩左閘鹽谷司（右）與河床前鋒山度士波里短兵相接。（Getty Images）

+ 6 + 5 + 4

艾阿恩隊長伊斯馬爾阿密特（Ismail Ahmed）賽後說：「毫無疑問，這是一次夢想成真，我以此自豪，但我們的終極目標是冠軍，現在還未達到。入決賽並非易事，我們第一場就踢了120分鐘，上場擊敗了艾斯柏蘭斯，今場是我們在短時間內的第三場比賽。我們在這三場的比賽非常好，但並實不容易的。」

伊斯馬爾阿密特坦言，河床的實力並非想像中那麼強，他說：「河床是一支大球會，我們都清楚拉丁美洲的足球風格，他們擅長保持控球，技術非常好，但我們發現，他們跟其他球隊的實力差別不大。」

艾阿恩擊敗大洋洲、非洲及南美洲冠軍打入決賽，伊斯馬爾阿密特說：「無論對手是皇馬還是鹿島，都是一場11個打11個的比賽。在這個水平的比賽，不分大球隊還是細球隊。」

在世冠盃成立初的一段時間，由2005至2009年，決賽皆由歐洲及南美球隊包辦，但自從2010年國際體育會4強遭非洲的馬贊比淘汰後，南美球隊的表現下滑。近6屆世冠盃中，今屆是第3次有南美球隊無緣決賽，上次是2016年國民體育會被鹿島鹿角淘汰。由此看來，南美聯賽水平近年似乎被非、亞等洲追近了，失去了過往在歐洲以外的統治力。

互射12碼勝出後，艾阿恩球員慶祝入決賽。（Getty Images）

今場精華片段：