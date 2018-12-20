【中超】國際足協訪問武磊　「冀將好表現貢獻國家隊」

中國射手武磊近年在中超聯賽中大放異彩，連續6季成為中超本土神射手，在剛過去的球季中，更力壓多位外援射手，首度榮膺中超神射手。 被中國球迷稱為「武球王」的武磊，當然成為中國隊的希望，他最近接受《FIFA》官方網站的訪問時，表示協助中國隊打入2022世界盃是最大的目標。

現年27歲的武磊，自2006年起效力上海上港至今，助球隊升班至中超，是球隊中的必然主力。上海上港在今年打破廣州恒大的7連霸壟斷，取得球會史上首個中超冠軍。武磊當然是上海上港奪冠的不二功臣，今季攻入27球，力壓長春亞泰的前英超射手恩哈路（Odion Ighalo）及效力廣州富力的上季神射手沙希域（Eran Zahavi），首度榮登中超神射手，同時獲得中超的最佳球員獎項。

武磊勇奪今季中超的神射手及最佳球員。（資料圖片／視覺中國）

武磊早前接受《FIFA》官方網站的訪問，表示滿意自己今季的表現，並指中超的競爭相當激烈，「今季是個十分難忘的賽季，我的狀態一直在不俗的水平，使我貢獻不少入球，我亦對自己的表現十分滿意。在近年有不少高水平的外援轉戰中超，大多數亦有歐洲頂級聯賽的經驗，甚至世界盃的經驗，所以使賽事的水平提高。個人獎項的難度亦大大增加，所以我非常高興能夠奪得該殊榮。」

武磊與一眾隊友助上海上港取得球會史上首個中超冠軍。（資料圖片／視覺中國）

「武球王」從2010年起代表中國出戰國際賽，明年1月掀起序幕的亞洲盃，屆時武磊將有機會在國家隊的舞台上大展身手。與韓國﹑吉爾吉斯及菲律賓同列於C組的中國隊，武磊固然希望助國家隊在亞洲盃有好表現，「上屆出戰亞洲盃時，我仍然是個年青球員，在各方面亦缺乏經驗。4年過後，我預期自己是球隊中的主力，我希望今季的佳態能夠延續至亞洲盃，盡力為國家隊爭取佳績。」

武磊在4年後再度參加亞洲盃，他當然希望協助國家隊在亞洲盃取得好成績。（資料圖片／視覺中國）

中國隊自2002年後未能打入世界盃決賽周，武磊指上屆世界盃外圍賽的經驗，可以協助他們從失敗中學習，，「2022年卡塔爾世界盃中國隊只有一個目標，就是打入決賽周，這同樣是每個中國球迷的目標。雖然我們未能躋身今屆俄羅斯世界盃決賽周，但我們在12強賽的表現，我們絕對有能力與亞洲列強爭奪決賽周的入場券。」