【世界盃】FIFA：半個地球的人睇直播　決賽周逾35億收視破紀錄

2018年俄羅斯世界盃（2018 World Cup）完結5個月後，國際足協公布收視報告，今屆收看過官方片段的推算人數為破紀錄的35.72億。法國在決賽擊敗克羅地亞一役為最多人睇的賽事，觀眾人數達11.16億。

根據官方數據，今屆世界盃決賽周4歲以上的人有超過一半曾透過官方訊號觀看最少1分鐘；收看3分鐘或以上的人數為30.4億，比上屆大增10.9%；至少收看30分鐘的人為24.9億，4年前則只有19.5億。在家中以電視收看的共有32.62億人，加上其他方式的3.1億人，今屆收看過官方片段的人數為破紀錄的35.72億。此數字只包括電視或其他電子儀器收看世界盃的人，入場的球迷不計算在內。

11.16億人透過電視見證世界盃決賽法國勝克羅地亞一役。（資料圖片）

世界盃十大收視球賽（按圖放大）

+ 6 + 5 + 4

64場決賽周賽事，場均收看直播人數為1.91億，較去屆的1.87億微升，令人意外的是8強、4強、季軍戰及決賽的直播收視皆下跌，官方解釋是4強球隊集中在歐洲（法國、克羅地亞、比利時及英格蘭），令全球觀眾收看意欲較4年前（德國、阿根廷、荷蘭、巴西）低。

十大收視賽事，最高的自然是決賽一役，有8.8億人在家見證迪甘斯領軍捧盃，不在家中的收視有2.3億，在法國當時有34.6%人開電視見證決賽，克羅地亞為更高的39.2%。兩場4強分列2、3，另有3場16強及2場8強入圍。

C朗拿度對西班牙連中三元，但葡萄牙的賽事未能打入收視前十。（資料圖片）

世界盃有趣數據（按圖放大）

由於摩洛哥、突尼斯、埃及、伊朗及沙特阿拉伯入圍，非洲及中東參賽隊伍由去屆2隊增加至5隊，令該地區收視人數激增66.2%至5.37億。亞洲整體收視下降7.3%，不過觀看20分鐘收上的人增加，至於美國隊缺席決賽周則拖累了中北美洲的收視。國際足協的商業執行長Philippe Le Floc’h以成功形容今屆世界盃︰「數據反映俄羅斯世界盃為史上最佳，半個地球的人都收看世界盃，不止顯示直播高質素，也證明球迷渴求世界級球賽。」