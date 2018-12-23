【花式溜冰】14歲小將一鳴驚人封后　薩姬杜娃、月野兔三甲不入

俄羅斯花式溜冰好手林立，要有好成績不容許失手。 俄羅斯錦標賽中，平昌冬奧金牌薩姬杜娃及銀牌「月野兔」梅德韋傑娃三甲不入，由14歲的舒查巴高娃以229.78分封后。

兩屆世界冠軍梅德韋傑娃（Evgenia Medvedeva）在俄羅斯花式溜冰錦標賽短節目失手列第14，即使在自由滑取得第4，總成績只能升上第7，表現在平昌冬奧後未見起色；平昌冬奧金牌薩姬杜娃兩次倒地，在自由滑只得12，總成績第5完成。不過，由於三甲選手在2018年8月前不足15歲，薩姬杜娃將與第4的高絲達甸路娃出戰下個月於白羅斯明斯克舉行的歐洲錦標賽。

舒查巴高娃14歲便成為俄羅斯女子冠軍，前途無可限量。（資料圖片）

舒查巴高娃年紀輕輕便成為俄羅斯冠軍（按圖放大）

+ 3 + 2

莫斯科出生的舒查巴高娃（Anna Shcherbakova/Анна Щербакова）3歲便學習溜冰，師從杜比列莎（Eteri Tutberidze），可算是薩姬杜娃師妹。她短節目以74.09分排第5，自由滑在Introduction et Rondo Capriccios伴奏下完成勾手4周跳，獲155.69分的超高分，總成績以0.07分之差力壓托路索娃（Alexandra Trusova）成為俄羅斯冠軍。

於短節目大失準的梅德韋傑娃在自由滑力追，總算令她在總成績回升到第7。（網上圖片）

俄羅斯錦標賽女子賽前8（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

即使不合資格出戰歐洲賽，舒查巴高娃仍喜出望外︰「我很滿意完成所有跳躍動作，希望之後改善跳躍後自轉的部份，我沒有想過會贏到。」

冠軍：舒查巴高娃自由滑片段

亞軍：托路索娃自由滑片段

薩姬杜娃自由滑片段

梅德韋傑娃​自由滑片段