【高級組銀牌】傑志挫東方晉決賽　林嘉緯倒戈入球難阻3連敗

旺角大球場今日（23日）上演高級組銀牌4強大戰，儘管對賽雙方傑志及東方龍獅將票價調高至150港元，再遇上下雨天，仍獲逾2400名球迷入場支持。走勢不佳的東方今仗雖有林嘉緯倒戈建功，但後防兵源單薄下，卻未能止傑志3度破門，以1：3告負，在各項賽事遭遇3連敗。 攝影：袁志浩

今日賽前早上一輪微雨過後，旺角場草地頗為濕滑，雙方球員都出現不少跣腳情況，不過未有阻止傑志與東方鬥攻，僅8分鐘「藍鳥」已打開紀錄，盧卡斯左路K角位擺過東方守將起腳，皮球笠入遠柱死角成1：0。傑志5分鐘後一次反擊，唐建文右路回傳予後上的泰迪，這位克羅地亞射手球不着地抽射向龍門右上角，葉鴻輝飛身擋出。

落後的東方當然未有坐以待斃，15分鐘，艾華頓右邊突破連過數人，殺入小禁區近底線位置回予洛迪古斯撞射，儘管高出，東方仍在4分鐘後打開紀錄，又一次右路攻勢，今次由麥基突破，林嘉緯在禁區頂無人看管下撞應回傳一抽入網，追成1：1，這位曾效力傑志11個球季的中場拒絕慶祝，以示對舊東家尊重。

傑志與東方鬥攻，最後力克對手入決賽。（袁志浩攝）

林嘉緯今仗亦有入球，但未能助球隊扭轉頹勢。（袁志浩攝）

上半場餘下時間雙攻繼續對攻，但艾華頓、泰迪和費蘭度都未能把握機會，換邊後早段，東方連環埋門，攻勢同樣來自丹尼鎮守的右路，其中一次羅拔右邊傳中，洛迪古斯門前幾乎撞入，惟這次機會未能把握，東方即再告落後，50分鐘，費蘭度右邊開出角球，遠柱的李毅凱頭槌頂入，助藍鳥再度領先。

55分鐘，洛迪古斯突破越位持球殺入禁區，遭列斯奧從後剷走皮球，緊接輪到盧卡斯一次單刀機會，卻未能射破葉鴻輝十指關，但3分鐘後這位傑志前鋒再在左邊突破至底線，回傳予無人看管的林恩許射成3：1。

泰迪今戰有機會入波，可惜未能把握。（袁志浩攝）

+ 13 + 12 + 11

傑志決賽對富力或大埔

東方雖積極組織攻勢，但多次遠射都被傑志門將王振鵬化解，而「藍鳥」則多次以反擊構成威脅，不過葉鴻輝表現始終穩健，幾次擋出對手埋門，傑志終以3：1獲勝，率先殺入決賽，對手將為25日聖誕節上演的另一場4強賽事，富力R&F對和富大埔的勝方。而東方再輸一場後，在各項賽事已連續5場不勝，並遭逢3連敗。