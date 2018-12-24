【德甲】RB萊比錫再簽薩爾斯堡球員　網民批紅牛左手交右手

德國東部城市萊比錫與位於奧地利西部的薩爾斯堡距離大概五百多公里，兩支球隊之間的球員轉會往來卻異常頻繁。RB萊比錫最近宣布簽入效力薩爾斯堡的「新拿比基達」海達拉（Amadou Haidara），創會9年多已從「姊妹球隊」薩爾斯堡羅致超過10名球員。

以德甲「4哥」身份歇冬的RB萊比錫，日前宣布從薩爾斯堡簽入被譽為「新拿比基達」的20歲馬里中場海達拉（Amadou Haidara）。雙方簽約4年半，合約2019年1月1日正式生效，據報轉會費為1500萬歐元。

海達拉將會穿上曾由基達擁有的8號球衣，但早前膝部受重創的他，目前仍在養傷，預計最快要到3月才能復出作賽。

部分網民非常反對球會做法：

「兩間獨立的球會……」

「這應該寫為『薩爾斯堡又送球員到萊比錫』。若然轉會費背後被轉為贊助費，回到萊比錫，我也不會覺得驚訝。」

「我覺得這實在可笑……兩間球會之間的轉會，就好像我在電腦將一個文件夾裏將資料複製到另一個文件夾……仍然留在同一個硬碟裏。」

「萊比錫與薩爾斯堡應該被罰，因為薩爾斯堡不能夠充當萊比錫的購物商場；不過，也許蘭格歷克在其他地方買不到人吧。」