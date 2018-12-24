【德甲】RB萊比錫再簽薩爾斯堡球員　網民批紅牛左手交右手

撰文：林蔚琪
最後更新日期：
德國東部城市萊比錫與位於奧地利西部的薩爾斯堡距離大概五百多公里，兩支球隊之間的球員轉會往來卻異常頻繁。RB萊比錫最近宣布簽入效力薩爾斯堡的「新拿比基達」海達拉（Amadou Haidara），創會9年多已從「姊妹球隊」薩爾斯堡羅致超過10名球員。
以德甲「4哥」身份歇冬的RB萊比錫，日前宣布從薩爾斯堡簽入被譽為「新拿比基達」的20歲馬里中場海達拉（Amadou Haidara）。雙方簽約4年半，合約2019年1月1日正式生效，據報轉會費為1500萬歐元。
海達拉將會穿上曾由基達擁有的8號球衣，但早前膝部受重創的他，目前仍在養傷，預計最快要到3月才能復出作賽。
RB萊比錫宣布從薩爾斯堡簽入海達拉。（球會官網圖片）
海達拉被譽為新基達。（Getty Images）
部分網民非常反對球會做法：
「兩間獨立的球會……」
「這應該寫為『薩爾斯堡又送球員到萊比錫』。若然轉會費背後被轉為贊助費，回到萊比錫，我也不會覺得驚訝。」
「我覺得這實在可笑……兩間球會之間的轉會，就好像我在電腦將一個文件夾裏將資料複製到另一個文件夾……仍然留在同一個硬碟裏。」
「萊比錫與薩爾斯堡應該被罰，因為薩爾斯堡不能夠充當萊比錫的購物商場；不過，也許蘭格歷克在其他地方買不到人吧。」
拿比基達由萊比錫轉投利物浦，聲價十倍。（Getty Images）
按圖放大：近10年先後效力薩爾斯堡與萊比錫球員一覽
+12
+11
+10
RB萊比錫今季歐霸盃分組賽與薩爾斯堡同組，失望地出局，但薩爾斯堡全勝出線。（Getty Images）