【意甲】尼恩高蘭離開國米錄音外洩　望老友托迪襄助返羅馬

「在國米如置身屠場！」尼恩高蘭今夏由羅馬轉投國際米蘭，半年受傷痛影響，場上表現亦不能說得上出色，最近又被球會紀律處分罰停賽；尼恩高蘭似乎受夠了，「壞孩子」性格漸露，為求離開國米也要「搞事」！

國米今夏以大衛辛頓及尼高路辛尼奧路，另加2400萬歐元，換取羅馬中場尼恩高蘭，轉會費總值3800萬歐元。外國傳媒指，國米主帥史巴列堤與尼恩高蘭在羅馬合作無間，該名前比利時國腳可謂史帥最想得到的球員，國米才會以新星辛尼奧路及巨資作籌碼。

史巴列堤（右）十分欣賞尼恩高蘭，為後者轉會國米的一大原因。（Getty Images）

尼恩高蘭今季傷病不少。（Getty Images）

不過，尼恩高蘭桀驁不馴，近期被國米紀律處分，下仗對拿玻里被剔除出大軍名單，又似乎不得球迷歡心，令他產生離心。米蘭市傳媒稱，今次紀律處分是因為該名中場多次練波遲到，忍無可忍下予以懲戒，而且今季多次受傷的尼恩高蘭，每課復健都會借故提早完結，讓會方甚感不滿。意國傳媒最近爆料，傳出尼恩高蘭向朋友發牢騷的錄音聲帶，證實他欲重返羅馬，希望舊隊友、羅馬總監托迪伸出援手。

意媒爆出尼恩高蘭欲離國米的聲帶。（Getty Images）

「國米如屠場」

今夏退出比利時國家隊的尼恩高蘭，在錄音中說：「我的媽啊，在這裏（國米）就好似身在屠場一樣，我一直都全力以赴，但所有人都靜得要命。如果有國米球迷想要奉承我，我發誓一定會一腳踢爆他們的屁股。」

托迪與尼恩高蘭交情不淺，後者望該名意國名將可以帶他重返羅馬。（Getty Images）

這名壞孩子更不諱言，為求重返羅馬會不擇手段：「好在我跟托迪是老友，也許他可以成為回巢的推動力。不過，要逼他們（國米）放人，看來我要大肆破壞一番才有機會，你明白嗎？」

尼恩高蘭今季在意甲為國米上陣11次，錄得兩個入球，歐聯分組賽4次落場，贏飛燕諾一戰射入追和一球，成為國米首名比利時籍球員得到歐聯入球。