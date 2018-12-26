【花式溜冰】羽生結弦帶傷仍入選世界賽名單　夥師弟宇野昌磨出戰

羽生結弦是日本花式溜冰人熱選手，他11月受傷後連續3年未能出戰日本錦標賽，他因往績而與日本賽冠軍宇野昌磨一同入選來年3月的世界錦標賽名單。

日本「冰王子」羽生結弦（Yuzuru Hanyu），在平昌冬奧（PyeongChang 2018 Olympic Winter Games）衛冕男子花式溜冰。他在11月的莫斯科大獎賽訓練時觸傷右腳踝，無緣之後的大獎賽總決賽和日本錦標賽。

2019年3月18至24日埼玉舉行的世界錦標賽，日本冰協以日本錦標賽及過往表現選出男、女各3個代表，並稱按照選拔基準選擇，男子代表為羽生結弦、宇野昌磨、田中刑事，女子為坂本花織、紀平梨花和宮原知子。

羽生結弦近年受傷患困擾，未知在世界賽時狀態如何。（資料圖片）

日本出戰世界錦標賽單人項目代表（按圖放大）

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即使羽生結弦狀態難料仍極之正面，他透過冰協表示︰「以趕上世界錦標賽為目標，努力調整。」羽生在2014及2017年為世界錦標賽男子賽冠軍，去年因傷退賽，他不會參加之後舉行的四大洲賽，日本在該比賽的代表為宇野昌磨、田中刑事及友野一希。

至於在日本錦標賽取得男子賽亞軍的高橋大輔放棄了參賽機會，他坦言︰「已32歲了，對未來沒有希望，還未做好心理準備。希望年輕的選手去體驗世界大賽。」