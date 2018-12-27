【英超】賓尼迪斯讚利物浦夠穩定可奪冠　高普：要創造歷史

利物浦主場輕取紐卡素4：0，繼續高踞英超榜首，分別領先次席的熱刺及第三的曼城6分與7分。為球隊開紀錄的中堅洛夫雲承認入球有運，但他與領隊高普一樣，拒絕多談冠軍之爭，只表示專注踢好每一仗。

洛夫雲（Dejan Lovren）上半場以一記漂亮窩利抽射為利物浦取得領先，領隊高普賽後也讚這個入球「fantastic」；不過，這名應屆世界盃亞軍中堅坦言，能夠入波實屬有運：「老實說，要抓對時機射這球波很難。通常我會大腳踢去觀眾席上，就像防守一樣。不過，我幸運地做到了，取得入球了。」

這名克羅地亞國腳已將心神放到未來的兩場硬仗：「能夠為球隊入波很好，希望未來幾仗可以再次做到，因為在這個階段，我們需要隊中所有人的貢獻。接下來我們有兩場硬仗──阿仙奴與曼城。」

洛夫雲為利物浦射入開紀錄的一球。（視覺中國）

洛夫雲：要封王需要贏家心態

他重申，毫不關注爭標對手的賽果，只專心做好自己，「我們每一仗都當成決賽來踢，這是我們去季上的一課：若然你下一場比賽踢得不好，你現在贏波也沒有任何意義……若然你要登頂，你要擁有贏家的心態。」

事實上，連同今場勝仗計算在內，紅軍今季聯賽至今錄得16勝3和不敗的輝煌戰績，是英超唯一不敗之師。曾經帶領紅軍勇奪歐聯冠軍的紐卡素主帥賓尼迪斯亦大讚球隊，指他們有力贏得球會史上首個英超冠軍：「利物浦展示了，他們有能力贏冠軍。一支很好的球隊，一個很好的陣容──後備席上還有非常出色的球員。要贏冠軍，你需要夠穩定，而他們做得到。」

洛夫雲罕見地射入靚波，助利物浦取勝。（路透社）

領隊高普興奮慶祝。（路透社）

高普：想創造屬於自己的歷史

高普顯然也對一班球員表現感到滿意，但維持一直以來的態度，不願多談爭標機會：「我們想創造屬於自己的歷史──我們是球會史上首支在英超19場不敗的隊伍，這是一個好的開始；只失7球，也是很好的數字。的而且確，球隊形勢不俗，但餘下仍有19場比賽，我們還會鬥曼城、阿仙奴、熱刺，可能在其他比賽還會再遇上他們。我們都深知道，未來仍有漫漫長路。」

高普對球員表現滿意。（路透社）