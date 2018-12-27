【英冠】列斯聯反勝　諾域治落後3球逼和　前兩名球隊補時齊發威

英冠聯賽榜首﹑次兩位的球隊，今輪聯賽中在臨完場前的補時階段，各轟入兩球，為球隊取得寶貴的分數。 英冠榜首的列斯聯在補時階段反勝布力般流浪，全取3分；「二哥」諾域治在主場落後3球下，在最後階段收復失地，逼和諾定咸森林。

由阿根廷名帥比爾沙（Marcelo Bielsa）率領的列斯聯，近況大勇，在今輪前已取得聯賽6連勝，以輕微優勢壓諾域治列榜首。今仗主場迎戰布力般流浪，列斯聯33分鐘由對方守衛戴歷威廉斯（Derrick Williams）的「烏龍球」先開紀錄。布力般流浪的後場梅古（Charlie Mulgrew）在下半場2分鐘12碼中鵠，追成平手。賽事在補時階段才掀起高潮，梅古在90分鐘射入遠程罰球，為布力般反超前2：1。

布力般流浪隊長梅古今仗攻入兩球死球，但未能助球隊全取3分。（Twitter截圖）

基馬胡菲頭槌建功，補時絕殺布力般流浪。（Getty Images）

榜首的列斯聯隨即追成平手，基馬胡菲（Kemar Roofe）近門施射，被門將撲出之際皮球已過白界，在91分鐘扳成2：2平手。一分並不是列斯聯的最終目標，西班牙中場柏保路靴南迪斯（Pablo Hernández）右路傳中，由基馬胡菲頭槌破網，在94分鐘為列斯聯奠定勝局。列斯聯連續兩仗以3：2反勝對手，上仗在補時階段為列斯聯絕殺阿士東維拉的，無獨有偶建功的同樣是基馬胡菲。

基馬胡菲在補時階段梅開二度，連續兩仗在最後關頭入球，助球隊絕殺對手。（Twitter截圖）

7連勝後，列斯聯主帥比爾沙表示勝仗得來不易，連續兩仗在補時絕殺對手，這是足球獨有的魅力，「我們在今仗飽吃驚風散下險勝，雖然我們值得贏波而回，但本應贏得更容易。補時階段有贏和輸的可能，這正正是足球帶來的激情，沒有事可與足球相比。贏取不易踢的比賽，在英冠如此競爭激烈的聯賽中很重要。」列斯聯險勝後，24戰得51分，繼續站穩「一哥」位置。

英冠次席的諾域治主場出擊鬥諾定咸森林。森林的馬迪卡殊（Matty Cash）梅開二度及積克羅賓遜（Jack Robinson）的入球，在65分鐘森林主導戰局，客軍一度以3球領先。諾域治隨即反撲，兩名外援齊齊發威，為金絲雀搶得1分。諾域治的波斯尼亞中場馬里奧維蘭斯（Mario Vrancic）遠射省中對手球員改變方向入網，在77分鐘收窄紀錄。

諾域治的馬里奧維蘭斯遠射得手，為球隊在下半場先追一球。（Getty Images）

諾域治的奧尼爾靴南迪斯後備入替連中兩元，助球隊戲劇性扳成3：3平手。（Twitter截圖）

後備入替的奧尼爾靴南迪斯（Onel Hernandez）成球隊的「救世主」，他先在94分鐘禁區施射，「慢溜尾袋」遠柱入網，再追一球。諾域治最後一擊，乘森林後防解圍不果，奧尼爾靴南迪斯接應賓葛菲特（Ben Godfrey）勁射網頂入網，為諾域治在98分鐘戲劇性追成3：3平手，結果與諾定咸森林各得1分。諾域治幾經辛苦奪回1分後，以48分排在聯賽次席，3分落後榜首的列斯聯。