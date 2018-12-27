【排球精英賽】筲官聖道過關　港少隊長率林漢光輕取對手

2018-2019年度全港學界精英排球比賽今日（27日）於青衣體育館揭開戰幔，女排傳統勁旅筲箕灣官立中學及大埔北區冠軍迦密聖道中學均順利打入次圈賽事；而事隔六年才晉身精英賽的沙田及西貢區亞軍五旬節林漢光中學則憑著港少隊長溫迦南頻頻扣殺、發球得分，直落兩局以2：0擊敗聖若瑟書院，殺入次圈。

筲官及迦密聖道首圈並未遇上太大考驗，均以直落兩局擊敗對手。筲官以25：13、25：17擊敗屯門區冠軍佛教沈香林紀念中學；而迦密聖道只有第二局比較驚險，一度被對手聖公會鄧肇堅中學反超前，但聖道女排在暫停後重整旗鼓，打出一波8：1的攻勢，再將領先優勢帶到最後，以兩局25：14、25：23擊敗對手。

筲官輕鬆過關，次圈將對陣荃灣官立中學。（徐焌然攝）

面對屯門區冠軍沈香林，筲官輕鬆取勝。（徐焌然攝）

聖道教練趁暫停調整軍心 成贏波關鍵



球隊自由人張穎瑤認為第二局中段的暫停極為關鍵，「教練（葉寶林）對我們說了一句：『想贏怕輸就會輸，遇到困難就要衝。』他要求我們不要心急，要沉住氣打好每一球。之後我們就平心靜氣，抱著謹慎的態度打好每一球。」晉級後的迦密聖道將會挑戰衛冕冠軍英華女學校。

迦密聖道女排防守出色，今場亦憑此晉級。

迦密聖道隊長張曉諾今場頻頻扣殺直線得分。（徐焌然攝）

暫停過後，聖道女排表現脫胎換骨。（徐焌然攝）

東華三院李嘉誠不戰而勝 林漢光輕取聖若瑟



至於男子組方面，頭場先有九龍塘學校（中學部）因忘記攜帶學界證而被取消資格，令東華三院李嘉誠中學不戰而勝，晉級次圈將對陣勁旅拔萃男書院。林漢光中學相隔六年再次打入精英賽，首圈對陣港島區D2季軍聖若瑟書院亦能輕取對手，憑港少隊長溫迦南不斷扣殺得分，以25：9、25：7直落兩局擊敗對手。

林漢光時隔6年再殺入精英賽，以打入4強為目標。（徐焌然攝）

溫迦南賽後表示對球隊有信心，「對於能帶領學校重返精英賽感到榮幸，下場對（順德聯誼總會）翁祐中學都有信心，之前有觀看過他們學界比賽的片段，亦有所部署，希望球隊能發揮水準。」年僅15歲的溫迦南，希望今年能夠帶領球隊殺入精英賽四強。