【港超聯】佳聯元朗公布亞援中堅　台灣鐵衛王睿加盟

本地轉會窗1月2日將重開，港超聯幾近全部球隊都有所動作，其中事先張揚簽入亞援中堅的佳聯元朗今日（27日）正式公布羅致來自台灣的王睿，成為今冬第一簽，稍後將再公布一名本地球員。

來自台灣的王睿今年25歲，身高1米81的他司職中堅，過往均在台灣本土聯賽（台灣企業甲級足球聯賽）落班，來港前效力台甲勁旅台電足球隊，意味他是首度踏足職業聯賽。王睿亦是繼2011年的陳柏良及2013年的周子軒以來，首位加盟香港頂級聯賽的台灣球員，同時亦是港超聯成立以來，首位台灣亞援。陳柏良當時效力天水圍飛馬短短半季後就重返台灣，其後轉戰中國聯賽大放異彩，更踢入中超，可說是近年最成功的台灣球員；而周子軒在2013年加盟南華，僅在港甲上陣過一次就黯然離開。

王睿（左）與元朗足球會會長王威信簽訂他生涯第一份職業合約。（圖片來源：元朗足球隊Facebook）

王睿今年曾兩度代表中華台北與香港代表隊交手，包括在8月的亞運會以超齡球員身份參戰，台北終以0：4敗予香港；在11月的東亞錦標賽外圍賽第二輪，他亦在球員名單之上，香港終以2：1險勝台北，兩次港台交鋒，現任元朗主教練郭嘉諾均以主教練或教練團成員身份督師。王睿將披起元朗的30號球衣，相信最快可在1月13日元朗作客香港飛馬一戰上陣。