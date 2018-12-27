【省港盃】新教練未開操先離職　郭嘉諾接任：焦點應放在球員身上

港足將在明年1月6及9日出戰第41屆省港盃，距離賽事不足兩周，港足今日（27日）於賽馬會香港足球總會訓練中心展開首課操練，惟足總公布原本領軍的新任菁英發展教練保域斯（Michael Boris）已離任，轉由郭嘉諾任主教練。 攝影：李澤彤

今屆省港盃明年初將先在廣州進行首回合賽事，港足次回合會返回主場爭取衛冕，這支以以U23球員為主的香港隊今日賽馬會香港足球總會訓練中心在開操，不過原先領軍的新任菁英發展教練保域斯未有現身，到場督師的郭嘉諾指這位德國籍教頭已於一星期前離任，而自己將臨危受命，接任是次主教練工作：「保域斯似乎不適應本港氣候，留港約一星期後便已請辭。」

港足今日為備戰省港盃開操，保域斯突然離任，由郭嘉諾接手任教。（李澤彤攝）

前港足主帥加利韋特於今月初在上任僅92日後便離任，再加上這次保域斯的請辭，或會令外界對港足留有負面形象，惟郭嘉諾不認同有關說法：「不少教練都有不同原因而離開，韋特亦是在香港教出成績才獲其他球隊招手，所以我認為不太負面。希望大家切勿只談論有教練離任，而是注重香港亦有這一班練得艱苦的青少年球員。」

今屆省港盃的港足陣容十分年輕，但郭嘉諾強調球員不能有輸少當贏的心態。（李澤彤攝）

班底或41年來最年輕 郭嘉諾：初生之犢不畏虎

去屆賽事港足在郭嘉諾帶領下重奪失落4屆的錦標，這位少帥亦今夏亦領軍出戰亞運，他明言今屆奪冠難度定比去屆大得多：「這次的班底相信是41年來最年輕，但我要求他們落場不只是拿經驗，亦要證明自己。」港足日前公布27人初選名單，但今課操練富力R&F及香港飛馬球員，以至安永佳均缺席，而傑志中場鄭展龍則有輕傷在身，全程於場邊作恢複。由於今屆港隊以較多新面孔應戰，首操先以破冰及熱身為主，尾段亦有緊逼對方及傳球組織等練習。

鄭展龍有傷在身，暫時只能在場邊進行復健。（李澤彤攝）

郭嘉諾於開操前更特別與球員訓話近15分鐘，他賽後向傳媒透露，希望刺激年青球員的想法，讓其盡情享受港人支持，放輕壓力爭取成績：「我不會說『首回合作客輸少當贏』，或『0：0是好賽果』等負面訊息，這絕非青年球員應有的心態。他們未對過中超及中甲球員、未感受過省港盃的重要性、未見過主場或作客的大場面，不過初生之犢不畏虎，進攻及防守可以打得更進取。」

港超續賽備戰受阻 1月2日友賽後決選23人

不過由於備戰省港盃期間，港超聯及菁英盃繼續有賽事舉行，郭嘉諾稱今日已是最多球員出席的一課操練，他補充指港足於1月2日將與港超球隊南區進行友賽，並於賽後決選最終名單，惟東方及凱景球員該晚將出戰港超而無法參加，或會以球會表現作參考，並會向足總爭取以「20人+3門將」名單出戰，為明年舉行的U23亞錦賽外圍賽作最佳準備。