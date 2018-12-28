【足球】加納國腳基恩辦離婚兼申請破產　自稱全副身家得6500港元

33歲加納國腳基恩據報申請破產，他自稱全部身家只餘4000加納塞地（約6500港元）。他正與太太辦離婚，並計劃下月與3名子女驗DNA。 基恩在2015年至2017年間曾效上海上港，周薪高達22.7萬鎊（約225萬港元），是當年中超最高薪球員，其人工亦排全球前10名，比尼馬及蘇亞雷斯還要高薪。

說起基恩（Asamoah Gyan），大家或會記得他在2010年世界盃8強蘇亞雷斯犯手球後射失12碼，可能記得他身為前鋒但愛穿3號球衣，還在英超的新特蘭踢過波。這名現年33歲的加納隊長，現效土超的卡塞利，據報申請破產，他向加納政府提交證明，指自己在國家投資銀行的戶口中只餘4000加納塞地（約6500港元）。

基恩是加納國腳。（Getty Images）

基恩曾效中超的上海上港。（Getty Images）

基恩曾在歐亞多國踢波，當局質疑他在境外有其他銀行戶口，但基恩補充了他在土耳其的戶口資料，顯示他的戶口沒有任何存款。他解釋，被土超球會卡塞利欠薪幾個月，所以戶口沒有錢。他說：「我前前後後、裏裏外外，全部身家就只得你們見到這些錢（4000加納塞地）。」

基恩還踢過阿聯酋的艾阿恩。（Getty Images）

基恩在烏甸尼斯成名，在2010年至2012年間效力新特蘭，之後轉到阿聯酋的艾阿恩，據報當時周薪已接近20萬鎊，當他在2015年轉投中超的上海上港時，其周薪加至22.7萬鎊，名列當時球壇人工榜第8位，比尼馬及蘇亞雷斯還要高。他去年轉到土超的卡塞利，效力至今。

基恩曾於新特蘭落班。（Getty Images）

基恩自從今年8月起，就沒有跟太太及子女聯絡，他正與太太辦離婚，並計劃下月與3名子女驗DNA。他向來會在聖誕節回家探望家人，但今年沒有，他更加沒有回覆家人的電話，不知他沒有錢打電話，還是故意不回。基恩與現任太太在2002年拍拖，兩人在2005年誕下首名子女，到2013年結婚。