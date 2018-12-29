【網球．賀文盃】費達拿率瑞士爭衛冕　有望與細威同場決高下

一年一度的賀文盃隊際網球賽將在今日（12月29日）起，一連8日在澳洲珀斯上演。 衛冕的瑞士隊依然由費達拿夥拍芭蓮達賓錫衛冕出戰，接受列強的挑戰。莎蓮娜威廉絲及梅古露莎亦會參賽，其中德國隊將以去年的組合姬爾芭及阿歷山大薩維列夫，再次挑戰錦標。

全年首個大滿貫賽事，澳洲網球公開賽在1月14日舉行。在澳網開鑼前，澳洲不同地方亦有不同賽事，讓一眾球手好好準備，賀文盃正是其中之一。上年兩支決賽組合，費達拿與芭蓮達賓錫（Belinda Bencic）的瑞士及德國代表姬爾芭（Angelique Kerber）及阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev），將以原班人馬會師珀斯，再戰賀文盃。

去年的決賽隊伍德國與瑞士，皆以原班人馬再戰。（Getty Images）

衛冕的瑞士由費達拿帶領下，重臨珀斯希望再嚐冠軍滋味。（Getty Images）

另外，「細威」莎蓮娜威廉絲（Serena Williams）將事隔兩年，再度代表美國，與年青球手迪亞科（Frances Tiafoe）聯袂，而西班牙由費拿（David Ferrer）及梅古露莎（Gabrine Muguruza）一同首次戰賀文盃，將成為球迷們另一焦點。

細威事隔兩年後，再度重返珀斯，代表美國出戰賀文盃。（Getty Images）

上年在決賽飲恨的德國組合，今年二人再度聯手，薩維列夫將連續4年出戰賀文盃，希望首度捧走獎盃。德國今年列A組，與西班牙﹑法國及東道主澳洲同組。西班牙的費拿及梅古露莎同樣首次參加該賽事，而費拿將會是首次亦是最後一次參戰賀文盃，「我一直未有機會參加賀文盃，今年首度與梅古露莎搭檔，在珀斯將會給予我一次全新的體驗，好好為澳網作好準備。」

A組的8位出戰球手（按圖放大）

+ 3 + 2

衛冕的瑞士隊則列B組，與美國﹑希臘及英國競逐出線資格。費達拿與賓錫當然希望再度奪走賀文盃，但他們在分組賽便將與有細威坐鎮的美國隊交手，比賽將在當地時間1月1日下午5時半上演。另外，希臘與英國兩對組合則相當年青，希臘隊自2001年後首度參賽，莎卡莉（Maria Sakkari）及施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）在今年的成績突飛猛進，有力與瑞士及美國一決高下。

B組的8位出戰球手（按圖放大）