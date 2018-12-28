【賀歲盃】盛傳香港飛馬主辦　貝鈞奇：主辦方需盡快落實詳情

香港方面一直未公布2019年賀歲盃消息，但中超球隊山東魯能、費蘭度托利斯效力的日職球隊鳥栖砂岩已先後宣布來港參戰賀歲盃，紐西蘭半職業隊奧克蘭城亦繼2017年後再次參賽。香港足總副主席貝鈞奇希望，可以盡快公布賽事消息。

2019豬年賀歲盃，盛傳由香港飛馬接手，與其他球會合作派出香港聯賽選手隊，約戰有前修咸頓前鋒柏利壓陣的山東魯能、鳥栖砂岩及奧克蘭城，加上鳥栖的西班牙球星費蘭度托利斯早前曾稱目前尚有合約在身，希望繼續留效，意味有望來港獻技，戲碼相當吸引。惟距離大年初一僅餘個多月，香港方面仍未公布詳情，足總副主席貝鈞奇今晚與港隊晚宴時坦言：「賀歲盃的問題仍在探討，但必需盡快公布，畢竟時間不多，主辦方必需盡快落實。」

貝鈞奇（下排右一）宴請港足職球員，並提早派利市。（高詩琦攝）

對於新世界投得啟德體育城項目，貝鈞奇透露曾參觀新世界的會議室，大讚他們十分認真，「新世界成立基金，支持社區體育發展，而且準備得十分認真，中標是意料之內」。惟他指建築不易，難聘請工人、技術人員，亦難監管，容易發生如沙中線的問題；營運時除考慮收益，亦要兼顧社會責任。貝鈞奇認為，建設體育城後，可以舉辦更多體育盛事，亦有機會舉辦香港隊賽事，「不過首先要改善成績，重振昔日聲威。近十多二十年，我們經常變動太大，首先要有健全的制度」。

港足隊長黃洋（左）由貝鈞奇（右）手上接過利市。（高詩琦攝）