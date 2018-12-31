【2018回顧】不愛用半句埋怨博取一個憐憫　單車女王禾高堅強到底

命運弄人，百折不撓的「單車女王」禾高（Kristina Vogel）今年6月練習時發生意外，重傷致下半身癱瘓，被迫放棄相伴相依18年的單車，餘生改坐輪椅。 不過，世界沒有從此變成黑色；她繼續以笑臉迎人，仍然是那個大家認識的開朗女子。 #staystrongkristina #queenbee

禾高今年6月底在科特布斯練習時，以每小時60公里的高速與一名年輕荷蘭車手意外相撞，之後再撞向石屎賽道，送院檢查後證實第七胸椎斷裂。在柏林的醫院進行多次手術後，她始終避不過命運，胸口以下的身體部分失去知覺，餘生都要以輪椅代步。

多災多難 9年兩受重創

努力不懈、堅毅不屈是強者必具特質，但比起其他頂尖運動員，禾高算是特別多災多難。18歲那年，她已曾經遇上嚴重意外，胸椎、手腕骨和臉都受傷。她只休養短短10個月就在哥本哈根世界錦標賽復出，這8年來勇奪11項世界冠軍錦標、兩面奧運金牌，成為場地單車歷來最成功女車手之一。

下半身癱瘓的禾高，今後無法再享受單車場上勝利的滋味。（資料圖片）

縱有創傷不退避 仍然自我

不過，這一次的意外，狠狠將她拋出18年的單車路之外，更徹底改變她的人生。由在戰車上風馳電掣，頓時變成連站立也有心無力，只得27歲的禾高沒有因為重大打擊而患上創傷後壓力症候群；在社交媒體報平安時高呼「I’m still Kristina」的她，果然繼續做自己，維持一貫樂觀正面，積極應對這突如其來的巨變。

禾高首次坐着輪椅在公開場合亮相。（資料圖片）

受傷後沉寂兩個多月，禾高9月初接受《Der Spiegel》專訪，首次公開談及傷勢，隨後再舉行記者會，進一步交代詳情。視散發正能量為己任的她，幾個月來再多次接受各大媒體訪問，暢談心路歷程，鼓勵公眾永不放棄。

她透露，意外發生後，當場已知道情況很壞，預計自己也許以後無法再走路。令人肅然起敬的是，她馬上接受現實，更沒有怨天尤人，怒吼「Why always me」?

禾高人緣極好，發生意外後，包括李慧詩（右）在內的多名車手都為她送上祝福。（資料圖片）

留院近半年後，禾高終於在聖誕前出院，趕及回家與身邊所愛共度佳節。不過，這只是另一個開始。

「在醫院裏，所有設施都方便殘疾人士，但在日常生活中，情況就完全不同了。」

努力訓練 靠自己重過新生

以運動員鬥志去適應輪椅生活的她，進度飛快：學會了自己操控輪椅幾個星期後，她就成功由輪椅移動至床上；3個月後，她更進一步，能夠不借助任何外力由地板坐上輪椅。

下一個目標：不花太多氣力提起放在煮食爐上的煲。對於普通人而言，這是一個輕鬆簡單得根本不會放在心中的動作，現在卻成為了這位前世界冠軍的奮鬥目標。

由兩個轆（單車）變四個轆（輪椅），禾高適應得非常快。（資料圖片）

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爭勝鬥心不減 相信自己

贏得2018年度最佳女車手殊榮的她，鬥心絲毫未減：「目前的身體狀況仍然不足以嘗試競爭性運動 ── 肯定還需要3、4年的時間。若然真的要選擇一項運動，我對它的熱愛程度必須比得上單車。若然我以運動員身份捲土重來，我只想再成為贏家；跟從前一樣，我不能接受落敗。」

同時獲選為德國年度模範運動員的她，更想以身作則，告訴大家：只要相信，任何逆境都可以克服。