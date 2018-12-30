【英超】奧巴美揚對利物浦僅1次射門13次觸球　71分鐘無奈被換走

英超勁旅利物浦今晨主場以5︰1大破阿仙奴，霸氣盡現。當中雲迪積克及洛夫雲的中堅拍檔，令阿仙奴的射手奧巴美揚「冇啖好食」，上陣71分鐘只錄得10次傳球的尷尬數據。

阿仙奴射手奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang）今季攻入13球，是英超半程神射手，不過對利物浦一役卻被雲迪積克及洛夫雲完全凍結，多次在接球前已被二人截傳。奧巴美揚戰至71分鐘被拿卡錫迪換走，只有13次觸球，10次傳球皆到位，其中一球為有威脅傳送，另外有6次為中圈開波。他全場起腳1次不中目標，另有3次越位，可見被利物浦完整地「封殺」。

相反利物浦雲迪積克及洛夫雲組成的中堅拍檔表現穩定，前者4次解圍，後者2次解圍兼一次封阻。值得一提的是今季英超上陣達70分鐘而觸球最少紀錄是李斯特城前鋒華迪，他在10月對阿仙奴時只有11次觸球。

奧巴美揚對利物浦的HEAT MAP，可見他最活躍的位置是中圈。（網上圖片）

利物浦VS阿仙奴 正選傳球到位率最高5人（按圖放大）

今場有3個球員傳球到位率為100%，利物浦的拉爾拉拿同樣10次傳球皆到位，他在77分鐘才上陣；至於入替奧巴美揚的拿卡錫迪5次傳球同樣到位，但未能起到任何效果。

奧巴美揚今場被利物浦凍結，未能展現他的速度。（路透社）