【英超】曼聯又贏一場　回勇普巴再當選最佳　「踢出喜歡的風格」

曼聯周日（12月30日）主場大勝般尼茅夫，今季英超首次連贏3場，個人梅開二度兼交出助攻的保羅普巴（Paul Pogba），賽後再度獲選為全場最佳球員。在蘇斯克查麾下踢得較以往自由的普巴表示，球隊現在的踢法就是球員喜歡的風格。

連續兩場主場出戰的曼聯，今仗在奧脫福七萬多名球迷面前再踢一場好波，輕取般尼茅夫4：1，臨危受命擔任看守領隊的蘇斯克查賽後稱：「看着一班球員在場上表現自己，坐在場邊觀看的你無法不享受。作為領隊，最佳的回報是看着他們如此努力。」

蘇斯克查保持帶領曼聯100%全勝紀錄。（路透社）

普巴近射得手，為曼聯打破缺口。（路透社）

蘇斯克查麾下3場入4球 連續兩仗膺MOM

由摩連奴改為蘇斯克查領軍，紅魔陣中最大改變的球員必數中場保羅普巴。這名25歲法國國腳今季在摩連奴麾下英超上陣14場，攻入3球、交出3助攻；自蘇斯克查上任起，普巴聯賽3場已取得4個入球及2球助攻。

曾被摩連奴批評為球隊「病毒（virus）」的普巴，表現脫胎換骨，更連續兩場獲選為最佳球員（Man of the Match）。近兩仗賽後都心情大好、頻頻更新Instagram的他，今場完場後就大方脫去身上球衣，贈予場邊球迷。

普巴近3仗攻入4球，並交出3球助攻。（路透社）

球迷Twitter留言： @MikelChuk3：他們說他是病毒，我說他是藥劑。 @mademetoxic：我們的病毒。（心心眼emoji） @PV1999__：給他一張新合約，讓他跳着舞簽約吧。 @LonoB：一個教練帶來的改變真大。

「踢出想要的風格」

被問到蘇斯克查帶領的曼聯與之前有何不同，普巴表示：「在前領隊麾下我們都能夠贏波，但踢法不一樣──現在己隊踢得較進取，製造較多入球機會。這正是我們想踢出的風格。」

普巴賽後將球衣送給球迷。（路透社）

助攻普巴頂入第二球的靴里拉，卻不希望比較兩名領隊，「己隊錄得3連勝，但我不想做比較；我很感激摩連奴對球會的貢獻。新領隊來了，現在球隊進入佳境，大家都踢得出色，就這樣。」

普巴提早慶祝2019年來臨。（IG story截圖）

普巴在蘇斯克查麾下得到自由發揮的機會，愈踢愈好。（路透社）

按圖放大：蘇斯克查領軍3場普巴表現

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