【足球】賓特拿「坐監」IG懺悔　透露將出書分享人生

經一事，長一智，因月前襲擊的士司機而被判監的丹麥射手賓特拿，目前正在家中服刑，他最近在IG自白，表示對自己當日的行為感到後悔。

效力挪超球隊洛辛堡的丹麥前鋒賓特拿（Nicklas Bendtner）幾個月前在哥本哈根夜蒲後與的士司機發生衝突，出手襲擊對方而被捕，11月被法官判監50日。

獲悉判刑後，他最初表示會上訴，但後來稱為了球會及家人而打消念頭，接受刑罰。不過，「Lord賓」並不需要在監獄坐牢，只需在腳上戴上電子監察裝置；日前他就在個人Instagram大方上載自己左腳扣上裝置的照片，並附上長文，表示對當日所作所為感到後悔。

賓特拿在IG發文及照片，分享感想。（Instagram截圖）

賓特拿寫道：「我當然希望那事情沒有發生。即使他（的士司機）那樣做、那樣說，我都不應出手打他──我倆應以更好的方式去解決衝突。若然我按照咪錶上顯示的數字付錢，我和女友也許就不會被一個憤怒的司機駕着車追逐。」

他對自己的行為表示後悔：「若然我沒有在那一瞬間作出這決定……」不過，他重申，不同意法院的裁決。

賓特拿日前在IG分享與另一半慶祝新年的甜蜜合照。（Instagram截圖）

出書分享個人故事

經一事，長一智；看來賓特拿這次真的上了寶貴一課：「幸好，學習及為未來做準備，永遠都不會遲，所以我決定了，集合我這31年來經歷過的一切好與壞──這不是為了出風頭而寫的故事，而是來自我的記憶。」

賓特拿上月助洛辛堡贏得挪威盃。（Getty Images）

洛辛堡上月擊敗史卓加斯特贏得挪威盃，賓特拿個人梅開二度，是冠軍功臣之一。挪超目前尚未開鑼，賓特拿就趁休季期間服刑，以趕及出戰新球季。

賓特拿上月助洛辛堡贏得挪威盃。（Getty Images）

賓特拿月前上庭，一臉充滿信心。（資料圖片）

賓特拿被判罪成後，本來表示會上訴。（資料圖片）