【足球】馬勒當拿胃出血入院　女兒Twitter證無大礙

阿根廷名宿馬勒當拿（Diego Maradona）早前在醫院接受恒常檢查時確診胃出血，再次令人關注其健康狀況。不過，其女兒在Twitter證實，「老馬」並無大礙，而路透社則透露馬勒當拿已離開醫院。

現時執教墨西哥乙組球隊多拉多斯的馬勒當拿，本來正在阿根廷休假，但他因為胃部突然不適，馬上被送院治理。馬勒當拿女兒Dalma證實，父親入院後接受了連串內窺鏡檢查，發現有胃出血現象，需要留醫。Dalma表示，「那些擔心父親的人，我可以跟你們說他並沒大礙。他即將出院回家。」

自2004年因吸食可卡因，導致心臟及呼吸問題出現問題後，「老馬」就經常進出醫院。雖然後來接受戒毒及戒酒治療，但健康並未因此好轉，近數月更因膝部問題需以拐扙支撐走路。

馬勒當拿女兒在Twitter證實父親並無大礙，短期能出院回家。（Getty Images）

馬勒當拿現時執教墨西哥次級聯賽球隊多拉多斯。（Getty Images）

這名58歲的阿根廷「球王」近年身體狀況並不良好，在去年6月世界盃分組賽阿根廷戰勝尼日尼亞一役，在貴賓席觀看比賽的他懷疑因過分激動，需要醫護人員到場治理。該役之後，「老馬」在Instagram發文，指自己在半場時被醫生建議離場休息。「不過，不論風險多大，我怎能在這時候離開，所以我決定留下觀看下半場。」

世界盃時「老馬」經典一刻。（Getty Images）

現時馬勒當拿執教墨西哥次級聯賽球隊多拉多斯，去年9月上任後成功率隊逃離降班漩渦，惜在升班附加賽敗於Atletico San Luis，未能重返墨超。他的律師在其住院消息後被廣泛報道後，在Twitter證實馬勒當拿會繼續執教多拉多斯。球會則表示，助教Jose Maria Martinez將會代為帶領球隊，直至馬勒當拿重返球隊。球會高層則表示，馬勒當拿的情況並無大礙，希望他可以在10日內歸隊領軍。