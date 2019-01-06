【英超】雲高爾認定冠軍只餘3隊之爭　讚高普令利物浦鬥心勝曼城

英超已過半，利物浦以4分領前曼城，連前曼聯主帥雲高爾（Louis van Gaal）也認為利物浦在高普帶領下充滿決心，睇好利物浦首奪英超。

前曼聯主帥雲高爾（Louis van Gaal）2014至2016年執教曼聯，離開前為紅魔贏得英格蘭足總盃，這名荷蘭教練在訪問中認為英超冠軍是三隊之爭，分別是利物浦、曼城和熱刺，沒提到曼聯的名字。

即使利物浦在上輪英超以1︰2負曼城，但仍在榜首以4分帶前，雲高雲從兩雄交鋒之中看到曼城的不足︰「這場賽事證明曼城不能防守，當利物浦追平一刻，曼城實有足夠的防守球員在禁區內。曼城在英超往往OUTPLAY對手，因此常常不用防守，但面對強隊如利物浦，就反映出曼城防守時很混亂。」雲帥澄清很享受看曼城比賽，但高普為利物浦所做的事非同凡享。

雲高爾認為高普在防守方面比哥迪奧拿出色。（資料圖片）

利物浦未來6場英超賽程（按圖放大）

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雲高爾相信曼城球員質素較利物浦佳，不過高普在執教功力更勝一籌，可力壓哥迪奧拿助利物浦首奪英超錦標︰「高普把利物浦轉化為戰鬥機器，不論進攻及防守方面，若我要下注（英超冠軍），利物浦是我的選擇。利物浦並不擁有最高水平的球員，最高水平的在曼城，但同時這正是哥迪奧拿的弱點，一如以往，他只調教球隊的進攻。曼城需要防守時很不滯，利物浦防守能力更佳。」

他舉例指法明奴、文尼及沙拿跑動極多，兼顧防守、反擊及創造，全隊爭勝的決心比曼城大，「高普令利物浦不論控球或無球時都具競爭力，正是哥迪奧拿球隊所缺乏的事，曼城的足球意念及踢法很好，不過沒有正確的戰鬥精神。」

利物浦之後的英超賽事對手實力不強，至2月24日作客曼聯。

曼城主場以2︰1僅勝利物浦，以4分落後對手排英超次席。（資料圖片）

英超直播賽程第22輪（按圖放大）