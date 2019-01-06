【女子省港盃】張煒琪1入球1助攻　港隊2：6不敵廣東無緣錦標

第四屆女子省港盃今日（6日）早上於廣東省人民體育場舉行，港隊全場雖被主要以職業球員組成的廣東隊狂攻，但全軍未有鬆懈，堅持緊逼敵軍。主力張煒琪取得1入球及1助攻，為港隊突破去屆入球數字，不過最終仍以2：6落敗，連續4屆賽事失落省港盃。

作客的香港隊上半場是受壓的一方，即使主教練列卡度嘗試向廣東施以緊逼戰術，惟廣東球員組織及個人能力皆不俗，輕鬆破解港隊防守並製造埋門機會。13分鐘廣東隊於左路單刀起腳，港隊門將吳卓蔚先飛身擋出，再回身接實對方球員的補射。不過廣東隊戰至19分鐘便打破僵局，隊長羅桂平接應角球跳頂破網，助廣東隊領先一球。

吳卓蔚屢救險球 張煒琪彭子晴建功仍大敗

未有鬆懈的港隊保持隊型，繼續力逼敵軍，33分鐘終找到首個機會，何玫薇偷得對方腳下球後轉身施射，遭對方守衛封出。完半場前廣東隊再有兩次近門撞射，均未能擴大比分，港隊則有鄺穎茵傷出，需由袁凱狄入替，半場以0：1落後。

香港女足門將吳卓蔚數度化險為夷，惟港隊結果仍大敗一場。（袁志浩攝）

香港女足2︰6廣東圖輯（按圖放大）

+ 15 + 14 + 13

換邊後廣東隊再添紀錄，51分鐘由陳玉丹近門射入，拋開至2：0，港隊10分鐘後由張煒琪右腳射地波遠柱入網，追至較接近紀錄，惟之後再壓前進攻嘗試扳平比分，被廣東隊4分鐘內兩次反擊得手，由李晴潼及曾敏儀各入一球。雖然後備入替的港隊鋒將彭子晴82分鐘接應張煒琪妙傳後，扭過出迎的敵方門將射入空門，惟廣東隊完場前再有陳玉丹與羅桂平分別梅開二度，最終港隊以2：6見負，連續4屆賽事無緣錦標。

今仗擔任進攻中場的張煒琪遭廣東隊緊纒，但最終仍交出1入球及1助攻。（袁志浩攝）

張煒琪：即使疲累亦用心拚至最後

縱使今屆賽果比過往差距更大，惟港隊每名球員即使落後亦都跑盡每一啖氣，最終取得兩個入球，當中張煒琪個人貢獻1個入球及1個助攻，完場後累得連氣亦喘不過來，「對手雖然是職業球員，但我們亦會用心去拚至最後，以往累的話便放棄了，但現在知道即使累，亦可遮擋線路令球隊保持隊型。」去年因效力澳職球隊布里斯班獅吼而缺席省港盃，「煒琪」指今年帶領年輕球員參賽，感覺相當融洽：「去年只可在澳洲看直播，但透過去年各項大賽，隊中球員默契及感覺都愈來愈好，追近成1：2後感覺有機會取勝，可惜大家因此而在防守上放鬆了，令最終失球更多。」

攻入個人首個大港腳入球的彭子晴慶祝時相當興奮，抱實交出助攻的隊友張煒琪。（袁志浩攝）

彭子晴捱過傷患「開齋」：因足球是喜愛做的事

至於同樣射入一球的前鋒彭子晴，一年前省港盃已開始入選大港腳，卻一直未有上陣機會，在亞運前隨大軍到高雄友賽時，更不幸內側韌帶撕裂重創，經歷傷患後直至這屆省港盃終於首度代表一隊披甲，更取得個人首個大港腳入球，她賽後坦言相當興奮：「受傷時十分失落，但我懷着一股信念，就是復出後必定要比受傷前更好，所以很勤力地去恢復，這次可上陣已很開心，入球是額外獎勵，希望未來可爭取國際賽入球。」

這位23歲女將指向自己用繃帶包紮着的膝頭，微笑道：「受過傷便要小心踢，要比之前更有信心，雙腳要包紮成這樣才可上場，不過足球是自己喜愛做的事，透過足球認識一班由細踢到大的朋友，這些都是經歷，讓我繼續踢下去。」

彭子晴的膝蓋需要包紮才可上場，不過來她來說，沒有事比足球更重要，傷患算得甚麼。（袁志浩攝）

3日後主場再戰廣東 列卡度：以表現報答球迷

今屆女子省港盃雖以一回合賽制舉行，不過9日港隊將會主場再戰廣東，進行友誼賽，主教練列卡度希望球員改善今仗問題，下仗以表現報答主場球迷支持：「今仗失球都源自球隊在位置及傳送上的失誤，不過球員都願意在後場用球，進攻方面亦有不錯發揮，這都是正面的訊息。」列卡度同時補充，港隊下個目標會放在4月舉行的奧運外圍賽第二圈上，預計3月會進行友賽及一場國際友誼賽，為賽事備戰。