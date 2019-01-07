【MLS】朗尼華盛頓機場被捕罰196元　坐飛機食安眠藥溝酒惹禍

華盛頓聯前鋒朗尼12月在沙特阿拉伯返回美國，在首都華盛頓機場被捕，據報當時朗尼疑似飲醉酒。 這名前英格蘭國腳近日上庭承公眾場合醉酒（Public Intoxication），被罰25美元（約196港元）了事。朗尼在聲明中表示，自己在飛機上服用安眠藥又飲酒才會引起事端。

朗尼於去年12月16日在華盛頓機場以公眾場合醉酒被捕，承諾會出席聆訊獲釋，其後於1月4日上庭被罰25美元，另外繳交91美元堂費。朗尼的發言人周一在聲明中承認，該名前英格蘭國腳確實「被華盛頓都會機場警察以公眾場合醉酒罪拘捕」。

聲明又指：「朗尼於飛機上服用了安眠藥及飲酒，導致到達時迷失方向感（Disorientated）。」發言人指繳朗尼交罰款後，案件已經結束。

警方近日發放朗尼被捕後影的照片。（路透社）

法庭記錄顯示朗尼已繳交罰款及堂費。（網上圖片）

2017年醉駕爆「偷食」

朗尼在2017年9月，因為酒後駕駛被捕，更爆出朗尼在妻子Coleen懷孕時有外遇，一度鬧離婚。獲得妻子原諒的朗尼，最後被罰停牌兩年。

這位英格蘭神射手去年6月，與華盛頓聯簽約3年半，首季就帶隊殺入季後賽，可惜他在首圈互射十二碼時失手，被哥倫布機員踢出局。

朗尼去年在英格蘭因醉駕被停牌兩年。（Getty Images）

華盛頓聯會內部處理事件，拒絕評論朗尼被捕一事。（Getty Images）

華盛頓聯亦有就事件發聲明：「我們明白傳媒對朗尼被捕一事的興趣，但這是他本人的私事，會方亦會內部處理今次事件，不會再作任何評論。」