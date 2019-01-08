【羽毛球】李龍大時隔兩年重返國家隊　劍指東京奧運男雙獎牌

韓國羽毛球名將李龍大（이용대）重返國家隊，是球迷之福。里約奧運後退隊的他時隔兩年半重返韓國羽毛球隊，劍指東京奧運。

李龍大是天才型羽毛球手，15歲便晉身韓國國家隊，創隊史紀錄。2008北京奧運與李孝貞贏得混雙金牌後，他三度成為世界錦標賽男雙亞軍，又於倫敦奧運與鄭在成在男雙摘銅。里約奧運與柳延星8強止步後宣布退出國家隊，當時他解釋「我代表了國家隊14年，是時候尋找新的動力」。去年李龍大以個人身份與金基正夥拍，目前男雙世界排名46。於西班牙大師賽及澳洲公開賽封王後，他們的短期目標是力爭打入前8。

李龍大3戰奧運，取得一面混雙金牌及一面男雙銅牌。（資料圖片）

李龍大3戰奧運戰績（按圖放大）

昨天YONEX宣布贊助韓國羽毛球隊至2020年尾，記者會上韓國羽協更宣布男雙球星李龍大重返國家隊，劍指東京奧運。韓國主教練安哉昌指，在朴柱奉領軍下，韓國曾是最強大的球隊。希望韓國可以擊敗日本，在東京奧運女雙、男雙及混雙3個雙打項目取得獎牌。早前李龍大以個人身份訪港時，曾表示「以往背負着國家的責任，壓力較大，現在（以個人身份參賽）心情就會較輕鬆，能夠真正享受打羽毛球」。

李龍大4戰奧運，力爭男雙金牌的最大阻力是印尼男雙組合蘇卡梅利祖（Kevin Sanjaya Sukamuljo）/費拿迪（Marcus Fernaldi Gideon），「Minions」去年贏得亞運、全英賽等，現時世界排名第一，正正是他們去年於香港賽淘汰李龍大/金基正。