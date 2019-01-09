【中甲】中國足球泡沫爆破？延邊富德、四川安納普爾那陷破產邊緣

中國球壇泡沫爆破？ 港腳艾力士效力的延邊富德及升班馬四川安納普爾那兩支中甲深陷財困，面臨破產。早前，另一支中甲球隊遼寧宏運經營困難，已欠薪7個月，亦很可能無法出戰新球季。

由廣州恒大興起，中國的足球聯賽過了8年盛世，不斷有大企業投資球會，高薪羅致歐美球星，國內球員的身價亦急升，但這個急速膨脹的泡沫，是否接近爆破邊緣？多支中甲球隊傳出財困，面臨破產，或未能參與新球季，這股在中甲的財困風暴會否漫延至中超？

延邊富德據報陷破產邊緣。（視覺中國）

近日內地傳媒披露，延邊州體育局通知當地媒體，中甲球會延邊富德正面臨高額欠稅壓力，新球季的資金仍無着落，面臨清盤破產。儘管延邊當局希望傳媒不要就此報道，但消息已在網上廣傳。內地傳媒《足球報》引述延邊州體育局局長金松天稱，延邊富德近幾年欠稅及滯納金共2.4億人民幣。儘管稅務部門多次寬限，但球會無法償還，去年底被凍結戶口。

現時延邊富德正尋找「白武士」打救，接掌球會，清還稅款，否則不得不破產，但延邊富德至今仍未正式申請破產。若果破產的話，延邊富德的150名員工會被遣散，球員變成自由身，其中甲資格亦會被取消。香港前鋒艾力士現效延邊富德。

香港球員艾力士（左）效力延邊。（視覺中國）

四川安納普爾那上季以不敗姿勢贏得中乙冠軍，升上中甲，令人期待。不過，這支中甲升班馬今日凌晨發緊急聲明，表示：「在1月10日下午5點之前解決相關款項至少2000萬元（人民幣），否則俱樂部將失去中甲聯賽參賽資格並被迫進入破產清算程序。」四川安納普爾那以「生死存亡」形容此時此刻，希望盡快以2000萬人民幣出售新球季的冠名權，或者以股權轉讓、增資擴股或債權融資等方法籌錢。

四川安納普爾那上季不敗姿態贏得中乙冠軍。（視覺中國）

四川安納普爾那發聲明，希望盡快籌到2000萬人民幣。（互聯網）

除了延邊富德及四川安納普爾那外，有港腳羅素效力的中甲球隊遼寧宏運，上月底被揭深陷財困，欠薪7個月。宏運準備撤資，但遼寧當局還未找到其他企業接手。中甲財困問題愈來愈嚴重，中乙就更加已經在水深火熱之中，多間球會欠缺資金。

遼寧宏運據報欠薪7個月。（視覺中國）

香港球員羅素效力遼寧宏運。（視覺中國）

中超方面，天津權健受班主被捕影響，陷入危機。權健創辦人束昱輝涉嫌虛假宣傳及非法傳銷，被警方刑事拘留。有內地傳媒稱，部分球員仍未收到11月的薪金。權健上季成績一般，只排聯賽第9位，韋素及莫迪斯迪兩大外援均離隊，傳巴西球星柏圖亦可能「跳船」。