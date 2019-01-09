【英超轉會】迪科爾外借格拉斯哥流浪　「領隊是謝拉特有點奇怪」

36歲的迪科爾、38歲的謝拉特，二人為昔日英格蘭國家隊隊友，但球會合作卻是首次，但關係不再是隊友。 效力般尼茅是的迪科爾，近日外借到蘇超格拉斯哥流浪，將成為謝拉特麾下一名重要鋒將。 這個新關係卻讓迪科爾感到有點奇怪。

迪科爾今季在般尼茅夫的各項賽事，只出戰了8場未有任何進賬，再加上蘇蘭基由利物浦來投，迪科爾的的上陣時間勢必買少見少。領隊艾迪賀爾最終決定將他借到蘇超，加盟格拉斯哥流浪直到2020年。

迪科爾今季上陣時間不多。（Getty Images）

般尼茅夫冬季繼續引入前鋒，迪科爾上陣時間勢必進一步減少，外借格流可取得更多上陣時間。（Getty Images）

格流現時在謝拉特帶領下，於蘇超與榜首些路迪同分，以較差得失球差列次席。38歲的謝拉特為了增強球隊火力，決定引進前國家隊隊友迪科爾。兩人再次合作，但迪科爾卻因關係由隊友改成將帥感到古怪。

迪科爾與謝拉特曾於國家隊合作。（Getty Images）

「盡能力為球隊帶來正能量」

「謝拉特是我的領隊，感覺有點奇怪，這感覺與賀迪時差不多，我年輕時曾外借到般尼茅夫，跟他做過隊友，雖然只是數個月的事。」迪科爾又指再與謝拉特聯手，有望可以為格流帶來好處：「我跟謝拉特在英格蘭國家隊共事時，關係一直都很好，希望現在可以繼續下去，盡我們能力為球隊帶來更多正能量。」