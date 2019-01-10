【省港盃】從買飛睇波到親手捧盃　港足年輕力量只等一個機會

一年前，蔡子濤還站在香港大球場票房，準備購買省港盃首回合的門票，希望觀賞大師兄們的演出，哪料自己在一年後同一個球場，自己竟正選為香港把關，最後親手捧起以血汗換取的省港盃？ 「香港足球係靠青訓！」港隊主教練郭嘉諾如是說。的確，今次省港盃的奪冠陣容中，全是土生土長的本地青訓產物，射入第一球的香港加拿大混血兒安永佳，坦言即使希望在美國完成學業後能在當地聯賽落班，但希望繼續代表自己的家－－香港。

安永佳（Matthew）現於美國就讀舊金山大學、並代表其足球隊San Francisco Dons，在當地大學體育聯賽最高級別的NCAA Division One作賽。

這名在港土生土長的加港混血兒，2008年已加入巴塞足球學校（現為傑志足球學院），期間多次代表香港各梯隊上陣，包括去年夏天的雅加達亞運會。然而直至出戰省港盃次回合，才是安永佳首度在主場代表香港獻技。

安永佳：「我要令香港球迷為我驕傲！」（梁鵬威攝）

省港盃次回合，首度在主場球迷面前作賽的安永佳表現出色，更射入今場第一個入球。（梁鵬威攝）

同一晚完成主場首演、收穫首個港隊入球、捧得獎盃，當然特別，但最教他震撼的，是步出球員通道、獲球迷歡呼迎接的一剎：「步出球員通道，環顧所有球迷後，我下定決心，這是我的家，我要他們為我感到驕傲！希望我做到了。」

他更直言，今次港隊陣容年輕令他們不獲外界看好，「但那令我們更有火，給予我們更大動力想證明他們是錯的，而4：0實在是一個很出色的結果。」

省港盃：與對手衝撞後被逐，是安永佳首次在主場球迷面前獻技的美中不足。（梁鵬威攝）

安永佳：香港是我家

Matthew身高達1.88米，自小已展現出過人速度、射術及制空力，對抗性亦佳，尚有一年便完成學業的他畢業後有何打算，亦備受關注。

他透露：「香港是我的家，我當然想回來落班，我也知道自己有機會在這裏踢波；但我也很有動力去嘗試外流，始終外流的球員不多，若我有機會在美國頂級的賽事落班，我也會先嘗試看看。無論如何，我也會回來代表香港，終有一天我會回香港落班。」

省港盃：有身材、有速度，安永佳（22號）是港隊比較少有身體對抗性上佳的球員。（梁鵬威攝）

利物浦死忠 偶像是謝拉特

他期望未來可獲得更多代表香港的機會：「為了這兩場比賽，我十分努力地練習，希望向港人顯示我的能力，畢竟過往我常在海外，代表香港的機會不多，但希望這兩場比賽的表現，顯示我的確有能力，我很希望一直代表成年的香港隊，並貢獻出自己的最好。」

安永佳自小已是死忠利物浦球迷，視謝拉特為偶像的他，期望愛隊能一破錦標荒，「當然希望贏英超冠軍，其實任何錦標也可以，我等得太久了！」

省港盃：梁諾恆一個頭槌攻入港隊今場第二球，亦令球隊總比數反超前廣東。（袁志浩攝）

年輕「超齡兵」貢獻入球 梁諾恆：大球場是每位球員的夢想

港隊今屆省港盃由3位「超齡球員」帶領U23出戰，當中梁諾恆與袁振昇分別於次回合貢獻一個入球，主教練郭嘉諾賽後特別帶同兩位富力R&F球員，以及轟入窩利抽射的小將茹子楠出席記招。

梁諾恆於主場球迷面前再顯「帶刀待衛」本色，同時助港隊保持不失球衛冕省港盃，這位24歲守將坦言興奮，卻指自己對首回合遭判罰極刊耿耿於懷：「首回合有點自責，因為大軍名單上我較年長，但往往提點隊友的事，自己卻犯下過錯。幸好全隊相當團結，這個冠軍的意義，在於以最年輕球員在主場贏4：0，這個差距一定很罕有。」

翻查紀錄，港隊於41屆省港盃以來，從未於主場以四球及更高差距淨勝，雖然創下紀錄，惟「細佬」亦希望籍此吸引大眾注意本地足球，「希望這場比賽影響的不是自己或足總，而是大家對香港足球有更多關注。近期香港大球場有機會改建，但其實這裏是每位球員的夢想，期望今場賽果可推動及幫助香港足球發展。」

省港盃：袁振昇射入12碼，協助港足今仗領先至3：0。（袁志浩攝）

茹子楠：球迷支持令每分鐘都熱血

大部份港隊球員的身價及經驗均難及廣東隊，但於主場球迷吶喊助威下踢出超水準，射入12碼後走向球迷慶祝的袁振昇稱：「雖然在港超聯賽已踢了兩季，但今日仍有點緊張，不過球迷令我腎上腺素上升，所以踢得特別投入。」

至於茹子楠亦感激主場觀眾的聲援：「為大港隊射入首個入球是有點意外，多得球迷支持令球員搏盡，每分鐘都很熱血，每一記攔截亦十分狠，這樣才可踢出好表現。」

省港盃：射入一記精彩入球的茹子楠，感謝香港球迷支持。（梁鵬威攝）

省港盃：主帥郭嘉諾大膽起用年輕球員，他的理念明確：「香港隊未來屬於年輕球員」。（梁鵬威）

郭嘉諾：「香港隊未來屬於年輕球員」

主教練郭嘉諾完場後亦解釋，選用超齡球員時考慮球員未來可否升上一隊，「『細佬』在東亞錦時已想給予更多機會，他亦是11月份港超聯最佳球員；袁振昇的身型及衝刺很不錯，亦靠個人能力搏得12碼。其實在港隊的中堅及前鋒位置上，均起用較多入籍兵，希望籍此讓更多本地球員證明自己可入選一隊。」

郭sir亦揚言「香港隊未來屬於年輕球員」，已取得香港隊首頂喼帽的茹子楠，其友賽作客印尼的經歷令這位小將成為今仗港隊重要一員，未來港隊應把握仍未參加世界盃及亞洲盃外圍賽的時間，起用更多年青球員。

港隊主場4：0大勝廣東，以年輕班底成功衛冕省港盃。（梁鵬威攝）

省港盃次回合精彩重溫（按圖放大）