【來稿︱陳葦如】無錢可用的阿仙奴怎麼辦？

無錢可用的兵工廠怎麼辦？ 一月是球季發展的關鍵月份，除了有本土盃賽和聯賽進行外，轉會窗重開也帶來重要影響，能否在這個月適當地提昇實力也相當重要。 撰文：陳葦如（Now Sports足球評述員）

阿仙奴由八月尾到十二月中，來了一輪22場不敗，走勢不錯，不過自此之後的7場比賽，球隊輸了三場，包括被利物浦以1比5擊潰，表現看來不太穩定。

最近環繞阿仙奴的話題主要是艾朗藍斯的去向，與及在轉會市場的動作。前者離隊看來幾成定局，祖雲達斯極有可能是下一個目的地。而領隊艾馬利發表的，球隊在冬窗只能借人，無錢買人的言論，也讓人有點意外。

藍斯季後與阿仙奴完約，來季極有機會轉投祖雲達斯。（資料圖片）

阿仙奴今季新兵表現（按圖放大）

天空體育記者Kaveh Solhekol就作出自己見解和分析，認為阿仙奴在過去兩年實在花費太多，去年夏天動用超過7000萬鎊來引入杜利拉、根度斯、利奴和柏巴斯達普路斯，去年初用了5700萬鎊引入奧巴美楊，還有2017年夏天以4700萬鎊從里昂找來拉卡錫迪。還有以35萬鎊周薪的極吸引條件與奧斯爾續約都是球隊在今個月沒有資金增兵的原因。

陷入這個無錢可用的困境也讓艾馬利很頭痛，想引入心儀的丹尼斯蘇亞雷斯和班尼加也遇上一定阻力，前者在周中的國王盃為巴塞隆拿後備上陣，後者一直是西維爾主力，想僅以借用條款帶走恐怕不易。

阿仙奴今季簽入5人，陣容仍有改善空間。（資料圖片）

增兵困難，唯有從內部發掘球員潛力。早前因為防線傷兵滿營，而導致經常要以沙卡串演後衛，球隊也頻繁地在三後衛和四後衛陣式中轉換，隨着今周有6名傷兵全面復操，艾馬利在面對韋斯咸時的排陣也有較大的可變空間，加上利奴、沙卡、奧巴美楊等球員甚至沒有隨隊作客黑池踢足總盃，變相有一個半星期的休息時間去調節狀態。預計比爾連應可力壓近況一般的利捷斯甸拿出任右後衛，而拉卡錫迪正選時，阿仙奴的得勝率有62%，比起並無擔正時的35%，多出27%，相信這位法國前鋒也理應擔正。第一循環時，韋斯咸作客酋長球場一比三不敵阿仙奴，球隊頭四場英超也全敗，五個月後的今天，鎚仔幫狀態也明顯有所進步。預料會為兵工廠帶來一些麻煩。

阿仙奴教練艾馬利強調兩閘助攻，比利連及蒙利爾受傷後對進攻影響不少。（資料圖片）

在曼聯勢頭不錯，車路士也持續向好的局面，阿仙奴今季力爭前四難度頗大，個人不太看好，若果球隊的經營手法和方針沒有太大改變的話，相信在可見將來也很難突破，具體發展如何當然要留意Now TV直播，因為未來三季2019-2022 Now TV都會全季380場全程直播，而英超整體發展和格局都很有可能隨着脫歐、歐洲足協財政公平競技條例執行上的變化而帶來改變，球迷即管密切留意。

阿仙奴的目標之一是巴塞的丹尼斯蘇亞雷斯，但疑因阿仙奴不願買斷而未能成事。（資料圖片）

英超直播賽程第22輪（按圖放大）

本周英超賽事時間表：

621台（Now英超1台）直播賽程

12/01 20:00 韋斯咸 對 阿仙奴

12/01 22:30 白禮頓 對 利物浦

12/01 22:50 李斯特城 對 修咸頓 （622台）

12/01 22:50 水晶宮 對 屈福特 （623台）

12/01 22:50 般尼 對 富咸 （624台）

12/01 22:50 卡迪夫城 對 哈特斯菲 （625台）

13/01 01:00 車路士 對 紐卡素

13/01 21:45 愛華頓 對 般尼茅夫

14/01 00:15 熱刺 對 曼聯

15/01 03:50 曼城 對 狼隊

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】