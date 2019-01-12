【足球．轉會】巴塞願意放走古天奴　曼聯成「接貨」大熱

巴塞隆拿去年以天價1億3,000萬歐元（約11.68億港元）的轉會費從利物浦簽入古天奴（Philippe Coutinho），這名巴西中場一直備受重用，今季所有賽事上陣24場，貢獻6個入球及4次助攻。雖然表現不俗，但有傳巴塞為了從巴黎聖日耳門買回尼馬（Neymar），願意出售古天奴。

現時巴塞隆拿願意接收球隊對古天奴報價，但唯一條件是轉會費必須達至去年1.3億歐元的買入價。今個轉會窗巴塞積極購入車路士翼鋒韋利安（Willian），日前更向「車仔」提出第二次報價，或許韋利安將填補古天奴離隊後的空缺。

去年一月才以天價加盟，難道古天奴的巴塞生涯僅維持一年？（Getty Images）

韋利安又會否成為古天奴的替代球員？（Getty Images）

英超班霸曼聯對古天奴的興趣最大，上一個轉會窗「紅魔鬼」都曾表示希望簽入古天奴，可惜交易最終告吹。這名巴西進攻中場於利物浦成名，可以馬上成為紅魔重要的即時戰力。如今古天奴重投市場，財雄勢大的曼聯絕對有能力支付其天價轉會費。

古天奴世界盃表現不俗，令曼聯希望購入這名巴西進攻中場。（Getty Images）

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