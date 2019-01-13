【劍擊】江旻憓揚威古巴　首名港將世界盃封后

香港重劍女將江旻憓（Vivian）於古巴夏灣拿舉行的女重世界盃中，首度在世界盃封后，以冠軍開始新一年的賽事。

香港劍擊隊在本周末舉行的劍擊世界盃中，在世界各地分途出擊，分別出戰男、女子花劍及重劍4項賽事。女子重劍隊由江旻憓的帶領下，征戰古巴夏灣拿的女重世界盃。

港隊女子重劍隊派出江旻憓、何迪琳、朱嘉望及連翊希出戰，位列5號種子的Vivian直接躋身64強，其餘3名女將則未能從外圍賽突圍，無緣正賽。

江旻憓於世界盃封后。（FIE）

Vivian先後淘汰德國、匈牙利、韓國及烏克蘭選手，殺入4強。其後，Vivian在4強鬥意大利的Nicol Foietta，並以15：7輕取對手，繼愛沙尼亞賽再度打入決賽。Vivian兩名「老對手」、韓國的康永美及中國的孫一文同處下線，但同被法國選手淘汰。江旻憓在決賽與世界排名26位的法國劍手Auriane Mallo爭冠，結果以15：8擊敗對手，首度奪走女子重劍世界盃錦標。

江旻憓。（FIE）

江旻憓決賽擊敗法國劍手，首次於世界盃奪金。（FIE）

江旻憓去年兩度打入世界盃4強，同樣在夏灣拿4強止步，在11月的愛沙尼亞站亦屈居亞軍。Vivian終於在2019年取得劍擊生涯突破，贏得個人首項世界盃冠軍外，同樣是首位贏得劍擊世界盃的香港劍手。江旻憓明日將夥拍其餘3名女將，出戰團體賽。