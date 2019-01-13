【乒乓】吳柏男林兆恒香港賽男雙封王　將與黃鎮廷何鈞傑交換拍檔

香港乒乓球隊男雙組合吳柏男/林兆恒合作剛好一年，昨晚（12日）兩人拍檔贏得年度首項本地賽香港公開賽男雙冠軍。可是這對組合即將拆伙，事關教練團把「吳林配」和年終賽銀牌組合黃鎮廷/何鈞傑重組，改由林兆恆伙拍黃鎮廷、吳柏男改配何鈞傑，以新組合出戰月中的匈牙利公開賽。

上月於國際乒聯巡迴賽總決賽男雙項目遭遇首圈止步，吳柏男/林兆恆新一年重新出發，出戰全港公開乒乓球單項錦標賽。「吳林配」從首圈起一直保持一局不失，直到4強遇上港隊師兄弟江天一和蘇致的組合，才受到考驗，但二人仍以局數3：1（11：5、7：11、11：7、11：5）躋身決賽。他們在最後一關再度以直落三局11：4、11：5及11：4，擊敗港隊隊友李漢銘及關文皓組合順利封王。

吳柏男（左）與林兆恒（右）於香港公開賽封王，但二人將會拆伙，與黃鎮廷及何鈞傑組新組合出戰。（余俊亮攝）

港隊本月中將遠征東歐，出戰匈牙利公開賽。此回男雙人選有大變動，教練團將「吳林配」與黃鎮廷/何鈞傑組合拆散，改由林兆恆伙拍黃鎮廷、吳柏男改配何鈞傑。

林兆恒（左）。（余俊亮攝）

「吳林配」合作僅僅一年，以一對兩人同屬右手握拍的雙打組合來說，確實需要一段磨合期，林兆恆稱：「雖然我們都是右手握拍，可幸經過整年的訓練及實戰，我倆逐漸摸索到對方的擊球線路和落點。」這對拍檔去年雙雙入選成為港隊亞運男團代表，惟兩人皆不太滿意自己2018年的表現，吳柏男指集中力不足是致命傷：「我們在比賽時容易分心，影響發揮，接下來會多加密集式的訓練作改善。」 展望2019年，兩人均異口同聲表示會以提升個人世界排名為目標。