【足球】肥胖斷送大好前途　前禾夫斯堡新星遭德丙球會解約

17歲首次亮相職業賽場、曾被視為德國中場新星的柏拿域斯（Kevin Pannewitz），多年來一直無法擺脫超重問題，日前更因此被丙組球會提早解約。曾流落業餘地區聯賽的他，事發數日後終於開腔，透過傳媒批評球會的做法。

司職防守中場、可勝任中堅的柏拿域斯，年僅17歲就為羅斯托克在德乙比賽披甲上陣，演出個人職業處子戰。曾入選德國U19代表隊（但未上過陣）的他，成名後留隊繼續發展，到2012年才「升呢」上德甲，加盟禾夫斯堡。

不過，他在球隊一直未能佔得一席，短短一年後就黯然離隊。27歲的他今季效力德丙球會卡爾斯耶拿（Carl Zeiss Jena），惟日前會方宣布與他解約──官方新聞稿未有透露解約原因，但據指球隊教練Lukas Kwasniok早前曾批評柏拿域斯的肥胖身形，一般相信這就是解約背後原因。

柏拿域斯身形比一眾對手「大一個碼」。（Getty Images）

禾夫斯堡未能突破 超重致流落業餘聯賽

事件發生幾日後，卡爾斯耶拿行政總裁Chris Förster在訪問中作出確認：「我們現在談的是職業足球！這幾年來我們對他都是『隻眼開隻眼閉』──不只閉一隻眼；只因為我們一直都相信他（的能力），亦正因如此，我們祝他未來一切順利。」

事實上，身高1.85米、體重近100公斤的柏拿域斯，過去早有超重兼紀律差的「案底」，即使當年獲馬加夫賞識而加盟禾夫斯堡，在這位出名嚴厲的主帥地獄式訓練下減了接近15公斤，惟他始終未達預期，結果加盟1年就提早解約離隊。

柏拿域斯之後在職業足球圈再無容身之所，只能踢地區聯賽球隊；年前他曾經在訪問中透露，打算成為運送垃圾的工人以維持生計。近年每當國內球迷談起他，都會笑指「雪櫃是他的頭號敵人（Der Kühlschrank war sein größter Gegner）」。

柏拿域斯一度放棄職業足球夢，前年夏天加盟卡爾斯耶拿才捲土重來。（Getty Images）

柏拿域斯一路走來轉變不大

放假肥3公斤成球會解約藉口

在好友游說下，柏拿域斯2017年決定重返職業賽場，加盟剛升上德丙的卡爾斯耶拿，據報體重更由125公斤激減至87公斤。可惜他的體態未能維持下去，月前已開始被「雪藏」，現在更遭球會放棄。

沉默近一星期後，柏拿域斯本人終於開腔，透過《圖片報》專訪作出反擊：「我有一個家庭，有妻子和小孩；球會的行為令我很受傷。球會一有機會就把我趕走。」

柏拿域斯在訪問裏聲稱歇冬放假前重95公斤，放完假增磅至98.3公斤；不過，與卡爾斯耶拿餘下1年半合約的他相信，自己可在球季1月26日重開前操起狀態，只是球會完全沒給予他機會，只想將他踢走。

柏拿域斯（第三排左四）曾簽約禾夫斯堡，但短短一年後就被放棄。（Getty Images）

投訴球會歧視體重

根據德國勞工法例，因為體重問題而將員工辭退屬違法。報道指，高呼自己「不應該因為超重而被炒」的柏拿域斯，已經向有關當局投訴。

柏拿域斯2012年禾夫斯堡跟操片段