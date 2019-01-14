【西甲】美斯為巴塞攻入400個聯賽入球　成五大聯賽第一人

西甲榜首的巴塞隆拿在今輪聯賽主場迎戰伊巴，在蘇亞雷斯梅開二度及美斯的入球，結果3球輕取對手。美斯的入球是他為巴塞多年來的第400個入球，成為五大聯賽中首位球員，為單一球會射入400球。在五大聯賽中，美斯僅與共攻入最多409球的C朗拿度，相差9球，暫列第2位。

巴塞雖然上仗半力出擊於西班牙盃16強首回合失利，不敵利雲特。不過，巴塞隆拿在西甲挾5連勝之勢，返回聯賽延續強勢。美斯與蘇亞雷斯連中兩元，助球隊在主場輕取伊巴3球，聯賽6連勝，以43分高踞榜首，領先次席的馬體會5分。

蘇亞雷斯今仗梅開二度，以14個入球僅次於隊友美斯，暫列射手次位。（Getty Images）

日職未開季，「小白」恩尼斯達亦重返魯營球場，成今仗的座上客。（Getty Images）

美斯在巴塞效力多年，為球隊貢獻良多。美斯在今季聯賽上陣17場，便交出17個入球及11個助攻，美斯僅在其中兩仗未有交出入球或助攻，確實是球隊的進攻主力。美斯在今仗53分鐘的入球，使他在西甲創出另一項入球紀錄。

美斯在今仗53分鐘射破伊巴大門，累積聯賽入球突破400大關。（Getty Images）

美斯於2004年起為巴塞隆拿披甲至今，今季出戰第15個球季，多年在西甲上陣435場聯賽。他在對伊巴一仗的入球，使他在西甲的入球數字突破「4字頭」，一共攻入400個聯賽入球，成為西甲史上入球最多的球員，比起次位的C朗拿度多出89球。

美斯成為五大聯賽中，首位球員為單一球會於聯賽攻入超過400球。（Getty Images）

不過在歐洲五大聯賽中，C朗卻以合共攻入409球，反壓美斯成暫時史上最多聯賽入球的球員，而美斯則以400球列第2位，他亦是首位球員為同一球會攻入400球。現年31歲的美斯，仍有一段時間留效巴塞，相信他擁有的西甲入球紀錄，將繼續不斷改寫。

華維迪形容美斯的表現是來自外星，大讚他是全面的進攻能手。（Getty Images）

巴塞主帥華維迪（Ernesto Valverde）在美斯的入球數字突破400大關後，讚嘆美斯是來自另一個星球，「美斯無庸置疑是個偉大球員，他就像一個來自另一個星球，他除了攻入不少聯賽入球外，他還可以製造機會助攻予隊友，為球隊貢獻他的所有。」