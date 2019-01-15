【桌球大師賽】21分鐘爭一隻粉紅波　丁俊暉挫利蘇斯基入8強

桌球壇經典賽事大師賽日前展開，中國的丁俊暉與首次入圍的利蘇斯基，在第3局為了一隻粉紅波，拉鋸足足21分鐘，二人防守十分精彩，利蘇斯基本來領先，但結局卻出人所料。

二人在第3局互有攻守，當檯面只剩粉紅及黑球時，當時落後兩局的利蘇斯基以55：45領先，只要打入Pink波就可拿下局分。不過，由於粉紅波的位置尷尬，本有機會的利蘇斯基只可以選擇防守，展開了Safety大戰。

小丁輕取對手入8強，但第3局陷入了苦戰。（視覺中國）

利蘇斯基首次入大師賽，惜16強就止步。（視覺中國）

小丁、利蘇斯基互不相讓，一隻粉紅波一打就打了超過20分鐘，利蘇斯基多次都未能入致勝一球。不過丁俊暉在一次Safety嘗試將白波推近於右邊下檯的黑波，失手將「黑柴」推入尾袋，落後到12分。

想不到領先的利蘇斯基，防守出現失誤，讓丁俊暉有個遠檯機會，這名中國球手亦把握住這個良機，最後「倒Cut」黑波，擴大領先優勢。小丁最終輕取利蘇斯基，8強將對擊敗阿倫的比素。

利蘇斯基第3局防守出色，連小丁都比手指公稱讚。（網上圖片）

奧蘇利雲擊敗冰咸入次圈。（視覺中國）

奧蘇兩支Century挫冰咸

另外，力爭第8次捧盃的奧蘇利雲，首圈對冰咸，未有遇到太大考驗，更打出職業生涯第987及988支一Cue破百，終以6：2擊敗該名2015年世界賽冠軍，下一場將與威爾斯的戴爾爭入4強。