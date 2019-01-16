【相撲】稀勢之里升橫綱不足兩年引退　「造神運動」功敗垂成

日本相撲界現役唯一「和製橫綱」稀勢之里寬（稀勢の里寛），今早（16日）宣布退役。 稀勢之里於2017年成為19年來首位日本人橫綱，令相撲界再掀熱潮，昇進橫綱後更負傷勝出首個場所。惟稀勢之里左肩傷患嚴重，連續休戰後未能重返巔峰，現正舉行的一月場所開場起三連敗，結果帶着一堆「紀錄」引退，成為相撲史上其中一位最短命橫綱。

稀勢之里在本周日（13日）於東京展開的一月場所，開場三連敗，自去年九月場所起連輸8戰，刷新1949年實行15日賽事制後，橫綱最長連敗紀錄。他昨日黯然離開東京両國競技館，當晚向師父田子之浦（田子ノ浦）親方表示「讓我引退」。今午記者會上，稀勢之里形容自己的土俵（相撲擂台）生涯毫無後悔，感謝一路以來支持他的人，「作為橫綱，未能合乎大家的期望，深感遺憾」。他亦不諱言傷患雖康復，但無法重現以前的相撲，引退後將留在相撲界，指導後輩。

田子之浦親方今早宣布含淚弟子引退，坦言沒有問及退役理由，亦沒出言挽留：『我只道「是嗎？辛苦了」，除此之外，無言以對。』他又稱，稀勢之里自忖身為橫綱，應當交出合乎橫綱選手的結果，但現實是自覺未能得心應手。「如果能打出水準，他必定希望繼續出戰」，田子之浦親方道。

稀勢之里（左）第三日敗於栃煌山（右），成為相撲生涯最後一役。（視覺中國）

稀勢之里於2017年升為橫綱前，成績穩定。2012年1月首次升為橫綱之下的「大關」後未嘗「降呢」，獲認定為當時最強日本力士，僅次於數名蒙古裔橫綱之後。2017年一月場所，他首嘗優勝滋味，雖然未及最簡單昇進條件「連勝兩場所」，但連續多個場所獲得準優勝成績，獲橫綱審議委員會（橫綱審）推薦昇進，成為19年來首位日本人橫綱。

稀勢之里在引退記者會上不禁留下男兒淚。（網上圖片）

背負橫綱身分，亦擔起相撲支持者的期望。稀勢之里以橫綱身分首戰2017年三月場所，與已經引退的橫綱日馬富士公平對戰時左肩受傷，結果在決勝戰貼滿膠布「紮住上陣」，力戰取得優勝。流淚捧盃一幕感動日本，但自此受傷患困擾，往後場所或退出或全休，連續8個場所未能完成，已惹來外界揣測其前途。雖然去年九月場所，他以10勝5負完成，似有復蘇跡象，但十一月場所第一仗已傷及右膝，5連敗後退賽，令橫綱審終於向他發出「激勵」決議，無異「警告信」。

稀勢之里短暫的橫綱路（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

雖然稀勢之里在今回場所開賽前訓練表現不俗，但開場首三戰連敗，賽事中發揮方寸大亂，應付對手的變招亦反應不及，終於含恨離開相撲土俵。除了8連敗，36勝亦為橫綱最少勝數，在位經歷12個場所亦為1949年以來第8「短命」橫綱。

相撲界在2000年代起面對觀眾減少，加上醜聞不斷，如有年青學員被同門師兄及師父虐打致死，以及相撲手牽涉賭博問題等，苦思振興之法。近年加強宣傳，吸引女性及年青觀眾，漸見起色。而自港人熟悉的貴乃花及若乃花兄弟橫綱相繼引退，連續5名橫綱均為外國人，直至稀勢之里出現，一度掀起熱潮。可惜「最強大關」昇進後，一戰優勝換來傷患與壓力，變成史上「最弱橫綱」之一。

和製橫綱引退，加上前年由暴力襲擊引退的橫綱日馬富士公平，現時僅餘下兩名蒙古裔橫綱白鵬翔及鶴龍力三郎。