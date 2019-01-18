【中超】迪比利受李小龍影響投富力　拒絕歐洲和卡塔爾球會邀請

李小龍的影響力至今仍然不減，更令迪比利由英超轉戰中超。這名比利時國腳接受訪問時，稱這一點以及金錢兩個元素令他轉會。

31歲的迪比利（Mousa Dembélé）在阿爾克馬爾成名，之後先後效力兩支倫敦球會富咸及熱刺，昨天終結英超生涯，以約1200萬鎊加盟中超的廣州富力。英國《每日郵報》披露迪比利轉會的原因︰「想有新挑戰而到中國，歐洲其他球會或卡塔爾都曾經有可能，不過到廣州最有趣。我一直都是武術家李小龍的支持者，他的電影令我很想來中國。」

迪比利昨天正式加盟廣州富力。（網上圖片）

李小龍在三藩市出生，於香港長大，至18歲到美國留學，他的籍貫是廣東省佛山市順德區均安鎮，球迷不禁質疑為何迪比利不到香港發展，迪比利補充李小龍外亦考慮到其他因素︰「當然，財政（到中超）也是原因之一，但我最希望全身投入中超足球。」該名比利時國腳轉投富力，有傳年薪除稅後可達700萬鎊，每日郵報的消息是年薪為500萬鎊。

富力去季中超列第10，距離冠軍的上海上港32分。為了改善戰績，富力已簽入前森多利亞中場施夫高域（Bratislav Zivkovic）為一隊助教、紅星1991歐冠成員馬洛域（Slobodan Marović）為一隊防守教練，以及前車路士青訓教練貝沙（Darko Buser）為預備組主教練。

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