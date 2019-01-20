【手球精英賽】陳南昌破宿命球員激動落淚　男拔輕鬆晉級

全港學界精英手球比賽周日（20日）開始首輪賽事，男子組衛冕冠軍拔萃男書院率先登場，以22：11輕取孔教學院大成何郭佩珍中學。 男拔8強對手將會是首輪贏得艱險的香港四邑商工總會陳南昌紀念中學，這支葵青區球隊以15：13小勝英華書院，打破前兩年皆首輪出局的宿命，賽後陣中不少球員激動流淚，相擁慶祝這場得來不易的勝利。

陳南昌紀念中學與英華兩支強隊早早碰頭，堪稱首日賽事的焦點。比賽戰情激烈，雙方曾6次交換領先位置。英華雖有李効諭頻頻得分，但陳南昌隊長黃振南也不示弱，攻守兩端「交足功課」，更在比賽最後階段抵住壓力，射入關鍵的「9公呎」，帶領陳南昌以15：13險勝。

陳南昌一破宿命，賽後一班球員歡呼慶祝。（徐焌然攝）

手球精英賽圖輯（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

男拔防守嚴密，令何郭佩珍攻擊力大減。（徐焌然攝）

主力黃振南：之後每場當成決賽

作為現役港青代表，黃振南與今場對手英華隊內主力份屬好友，「與李効諭等球員在港青經常會一起出外比賽，而且私下都會一起組隊參加公開賽。」

今場賽後落下男兒淚，這名隊長表示今場勝利得來不易，「前兩年打入精英賽後都只能首圈止步，今年希望可以打破宿命，始終不想只是贏得分區賽，但來到精英賽卻早早出局。」

殺入8強後，陳南昌紀念中學將要面對衛冕冠軍男拔，黃振南唯望問心無愧，「希望球隊之後每一場比賽都以決賽般的心態對待，男拔主力連潤滔實力很強，而且他們有『拔萃仔』打不死的心態，我們都要學習到這種頑強的心態。」

年僅17歲的男拔主力連潤滔，年紀輕輕已是港隊代表。（徐焌然攝）

港隊新兵連潤滔 學界「屈機」

男拔球員連潤滔當然超班，首輪賽事他個人獨取9分，帶領男拔以11分之差大勝何郭佩珍中學。

這名剛升上香港成年隊的中五生表示，今日表現若以10分滿分計算，只值6至7分，「進攻問題不大，但防守上自己都失了許多分，而防守亦是球隊需要改善的地方。」

現在他跟隨香港全運隊訓練， 準備2021年全運會，「能夠這樣年輕便入選港隊，對我手球上發展有甚大幫助，一班師兄經常會提點我，令我明白自己的不足之處。」連潤滔於訪問中特別鳴謝港隊前輩葉冠雄，感激他幫助自己進步。