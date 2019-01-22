【馬術】香港馬術大師賽新增三亞洲賽　港隊小將力敵亞洲高手

浪琴表香港馬術大師賽2019來到第7屆，今年新增亞洲比賽項目，包括「香港賽馬會亞洲挑戰賽」、「香港賽馬會亞洲青少年挑戰賽」及「香港賽馬會亞洲青少年大獎賽」，讓一眾香港騎手有機會汲取更多大賽經驗，馬會馬術隊成員賴楨敏及梁巧羚更將於開幕日為港隊打頭陣。

香港馬術大師賽將於2月15至17日在亞洲國際博覽館舉行，3個新增亞洲賽事中，首日是亞洲挑戰賽，選手將會爭奪25萬港元獎金，馬會馬術隊派出梁巧羚及2013年瀋陽全運銀牌戰將賴楨敏出戰，力敵來自中日韓台等亞洲高手。16及17日分別是亞洲青少年挑戰賽及亞洲青少年大獎賽，去年在青奧上陣的馬會青少年馬術隊成員馮浩源將偕鍾子翔角逐兩個青少年賽，香港馬術總會會長利子厚期望，賽事有助培育亞洲區內有潛質的騎手。

香港賽馬會馬術隊成員馮浩源（左）和鍾子翔（右）將會出戰亞洲青少年挑戰賽及亞洲青少年大獎賽。（馬會提供）

除了三項亞洲賽事，作為大師賽其中一個分站，今站更加入香港特色，包括亞運金牌得主蕭頴瑩與愛駒「馬會縱橫」表演亞運摘金的盛裝舞步動作，首日亦有「香港賽馬會騎師馬術接力賽」，4名香港騎師郭能、何澤堯、史卓豐及楊明綸，分別伙拍法國的Simon Delestre、賴楨敏、梁巧羚及比利時的Olivier Philippaerts合演接力賽。

香港馬術總會利子厚期望，舉辦亞洲青少年賽事，有助發掘馬術小將潛質。（馬會提供）

賴楨敏（左）及梁巧羚將於首日「浪琴表香港馬術大師賽」打頭陣。（馬會提供）

香港馬術大師賽自2013年開始舉辦，本年度是大師賽第2站賽事，主要賽事包括2月15日的「香港賽馬會金盃賽」及2月17日的「浪琴表大獎賽」，後者獎金高達40萬美元。