【足球】保特宣布運動員生涯結束　職業足球夢碎

在田徑場上威盡的「閃電」保特宣布，他的足球夢完結了。 在2017年退出田徑場後，保特很努力地追尋足球夢，曾到多蒙特試訓，並為澳職球隊中岸水手在友賽中上陣及入波，但他最終未能簽到職業合約。保特在昨日的訪問中表示，他的運動員生涯結束，他認為當足球員的經歷很有趣，是寶貴的經驗。

32歲的牙買加退役短跑手保特昨日接受訪問，承認其運動員生涯已經完結，意味住他不會成為職業足球員。他說：「這個過程十分有趣。你在生活中學習，這是寶貴的經驗，我真的很享受成為球隊的一分子，跟田徑完全不同。」

保特在去年10月代表中岸水手出戰友賽，對業餘球會麥克阿瑟西南（Macarthur South West）梅開二度。（Getty Images/資料圖片）

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保特是奧運8金得主，由2008到2016年，連贏3屆奧運的男子100米及200米跑冠軍，他還是牙買加在2012年倫敦奧運及2016年里約奧運男子4x100米冠軍的成員。保特在2017年宣布退出田徑場，轉戰足球場，希望一圓兒時夢想，成為足球員，他曾到德國的多蒙特及挪威的史卓加斯特跟操試訓。在去年10月，他曾代表澳職的中岸水手出戰友賽，梅開二度，但最終雙方未能簽成合約。

重溫保特為中岸水手友賽上陣片段：

保特表示，他會轉戰商界。他說：「我想做不同的事情，我的運動生涯已經完結，現在要去發展其他事業。我正籌備很多計劃，會向各方面嘗試，希望成為一個商人。」