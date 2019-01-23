【桌球】職業球壇史上第147次147誕生　基拔締紀錄後不敵麥佳亞

在職業桌球壇的第147次147終於誕生！ 締造紀錄的是37歲英格蘭球手基拔（David Gilbert），他在當地時間昨日的錦標聯賽第5組分組賽，對麥佳亞（Stephen Maguire）的第2局比賽中，打出個人生涯第二次147，也是史上第147次。不過，他這場終以1：3落敗。

在英國時間昨日（12月22日）傍晚的錦標聯賽第5組，挾5連勝之勢的基拔在最後一輪分組賽對麥佳亞。首局，麥佳亞一棒打出87度，以87：38先拔頭籌。

基拔昨日打出個人生涯第2次147，更是桌球壇的第147次147。（視覺中國/資料圖片）

第2局則是基拔的表演，經過初段的短暫拉鋸後，他率先打入紅波，再打入「黑柴」，之後愈打愈順，最後清顏色波，打出個人生涯第二次147，也是職業桌球壇第147次的147！世界排名第19位的基拔靠147追平局數1：1，但麥佳亞之後連贏兩局80：0及104：0，以3：1擊敗基拔。

基拔雖然靠147追成1：1平手，但最終連輸兩局落敗。（視覺中國/資料圖片）

基拔打出147後的分牌。（互聯網）

基拔147尾段片段：

A moment to remember from David Gilbert 👏🏻 1️⃣4️⃣7️⃣pic.twitter.com/VCU7r5Nq9i — Live Snooker (@Livesnooker) 2019年1月22日

回顧桌球壇的147，首個在職業比賽被認可的147在1982年出現，由史堤芬戴維斯（Steve Davis）打出。史上打出147最多的球手是「火箭」奧蘇利雲，他試過15次，奧蘇也是最快完成147球手，他在1997年的世界錦標賽，用了5分20秒清枱。至於香港球手傅家俊在職業生涯都打過4次147。

奧蘇利雲是打出147次數最多的球手，打出了15次。（視覺中國/資料圖片）

基拔對麥佳亞全場比賽片段：