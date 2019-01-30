【來稿】團結就是力量　丹麥羽毛球隊堅持到底成功爭取應得權益

抽起資源、斷絕供應又如何？ 團結就是力量，丹麥羽毛球隊成功了。

丹麥羽毛球新星安頓臣（Anders Antonsen）剛在印尼大師賽勇奪男單冠軍，決賽手下敗將更是世界一哥桃田賢斗；他這次並非以國家隊隊員名義參賽，在沒有專業教練協助下卻贏得職業生涯最大個人賽錦標，實在意義重大。

丹麥羽總在官網發出安頓臣贏冠軍的新聞稿後幾小時發聲明，宣布終於結束與一班國家隊代表的紛爭，就新一期精英運動員計劃條款達成共識。

安頓臣剛成為印尼大師賽王者，就有好消息傳出。巧合？（視覺中國）

丹麥球手因拒絕簽約而一度被逐離國家隊，前世界冠軍安賽龍亦是其中之一。（視覺中國）

為個人權益企硬 僅一女球手「投降」

這班國家隊代表與丹麥羽總談判一直僵持不下，除因雙方立場不一而各為自己的最大利益着想，羽總高層亦不願意與代表球手的精英運動員聯會總監進行談判；在球手們堅持信任他的情況下，羽總向球手們分別開出條件相同的個人合約，以1月25日為期限。

不過，羽總發出最後通牒後，只有女單的比列治菲特（Mia Blichfeldt）一人妥協，其餘球手立場不變，堅持要一份集體合同，甚至連安賽龍也罕有公開發聲，在個人Facebook專頁重申立場。

在雙方達成共識前，女單的比列治菲特是唯一與丹麥羽總妥協的球手。（視覺中國）

國家隊抽走資源 球手守望相助

結果，談判一直未有結果，一班球手在新一季的世界羽聯巡迴賽只好在缺乏國家隊教練及職員支援下「獨立」參賽，互相充當對方的訓練拍檔與教練，守望相助。

隊友們一早輸波出局而提早回國後，安頓臣在印尼更要獨自一人作戰，最後竟然打贏有系統、資源豐富的日本隊拿冠軍，這個年輕新星取得個人職業生涯首個重要突破之餘，更為整個丹麥國家隊爭一口氣。

影片：安頓臣擊敗桃田賢斗奪冠

兩位師兄佐真遜（左）與維汀哈斯（右）最近齊齊客串教練角色，協助安賽龍等國家隊隊友。（互聯網圖片）

沒有教練指導，安頓臣靠自己也能打敗桃田賢斗。（視覺中國）

兩個星期後，歐洲混合團體錦標賽就會在哥本哈根展開；將以東道主身份舉辦賽事的丹麥羽總，到了「危急關頭」終於宣布，成功與精英球手們協議好一份集體合同，皆大歡喜。

由12月1日起已被禁止進入的國家隊訓練中心，現在「解封」了，大家終可回復國家隊員身份，繼續努力訓練。

今次風波解決，除了確立新一期精英運動員計劃內容，更促成球員工會的成立，日後可更直接向有關當局表達訴求與爭取權益。

一班丹麥男子球手展示了團結力量。（IG story截圖）

文：紅烽

【註：文章不代表香港01立場】