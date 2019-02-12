【行山．01山記】昂坪棧道中伏經驗分享　行山鞋遇濕木板路易滑倒

被稱為「昂坪棧道」的昂坪360救援徑鋪得美侖美奐，木板路甚有特色，但你以為很易行？可能大家都知在炎夏行上山，極耗體力，但原來在潮濕的天氣下行昂坪棧道，都要萬分小心。

《01山記》是記者上山採訪後，以第一身寫下旅程上的所見所聞。

在記者印象中，昂坪棧道是一條鋪得非常好的山路，以木板路及石路為主，一條大路行到尾，指示又清晰，很難迷路。行山當日，天氣多雲涼快，也是不俗的天氣。由東涌鐵路站起步，經過逸東邨，沿東澳古道行至分岔口，轉上昂坪棧道的石級。

有人把襪子到套到鞋外

昂坪棧道全長5.7公里，初段不斷上山，有大量石級，用約1公里路攀升300米，至昂坪纜車的3號纜塔。行至此處，開始大霧，但行昂坪棧道基本上不會迷路，所以沒有擔心。不過，令記者奇怪的是，遇到兩名迎面落山的行山人士，他們不約而同地把襪子穿到行山鞋的外面。

在外國電視節目看過，如果路太滑的話，可以把襪子到套到鞋外，加強雙腳與地面的磨擦力，起到防滑的作用。記者那時心裏疑惑，前路只是大霧一點，應該不會滑得太過分吧！再者，昂坪棧道鋪得那麼靚，應該沒有問題的。

初段有很多石級，不斷上山。記者就會這個位置遇到落山的人，見到他們將襪子套住鞋子。（顏銘輝攝）

行到上3 號纜塔，代表最吃力的上山路段已經行完。（顏銘輝攝）

不經不過，走入雲霧之中。（顏銘輝攝）

經過3號纜塔後，開始踏足用木板搭成的棧道，落幾級木樓梯。記者沒有為意，像平常般落，結果就滑倒了。最初，記者以為是自己不小心，站起來後繼續行，但愈行就愈覺得不對勁，有種冰上行走的感覺！

愈行愈大霧，木板路也愈來愈濕，原來濕了的木板比濕的石頭更滑！記者腳下所穿的越野跑鞋似是應付不到這種地形，每踏一步，都有一種好像要溜後的感覺。木板樓梯還可，有扶手可以幫助，但那些微微上斜或落斜的木板路最令人心驚膽戰，因為兩旁沒有扶手。

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開始行棧道的木板路，記者沒有為意，在濕的木板樓梯滑倒。（顏銘輝攝）

在地濕的情況下，濕的石路比木板路易行。（顏銘輝攝）

有段木板路貼有防滑條

每次離開木板路，行到石路，記者都有種鬆口氣的感覺，因為相比濕木板，濕石路基本上不太滑。相反，行畢石路，望見前面是木板路的話，就心裏暗叫「大鑊」！在路上遇上其他行山人士，紛紛互相提點，叫大家小心路滑。沿途所見，至少有兩個穿了大牌子行山鞋的行山人士在木板路滑倒地上，十分狼狽。

不過，同行友人只是穿一對普通波鞋，卻不覺得路滑，反而對記者及其他行山人士的狼狽甚為不解。故此，記者開始觀察迎面而來落山的人，的確發現穿行山鞋的都行得步履蹣跚。穿行山鞋去行地濕的昂坪棧道，簡直如溜冰一樣。不過，穿某大運動品牌普通波鞋的，就行得較穩。

十分高興地，行到某段路開始，木板路上貼有黑色的防滑條，只要踏步在防滑條上，落腳就穩得多，不怕滑倒，可以稍為放心。很不容易地，終於行至昂坪棧道最高點、位於海拔超過500米高的彌勒山轉向站。此時，天色放晴，前路開始以石路為主，緩緩落山到昂坪。

山林中大霧，木板路非常濕滑，而且沒有扶手，要萬分小心。（顏銘輝攝）

這段木樓梯是全程最險要陡峭的位置，但兩邊都有扶手，只要扶住兩邊，一步步慢慢上就可以。（顏銘輝攝）

行至中後段，天色開始放晴。（顏銘輝攝）

相信落山更易滑倒

記者由東涌上山，以上斜為主，而且由沒有防滑條的棧道行到有防滑條，可說是先難後易。若果相反方向而行，落山的話會更加容易失重心滑倒。此時，記者十分理解上山時遇到那兩人將襪子套在鞋外的原因。如果木板路是乾身的話，相信昂坪棧道很好行。

後來反思，除了鞋底物料的因素外，行山鞋鞋底普遍多坑紋，是為了適應凹凸不平的沙石路，加強鞋底與凹凸面之間的磨擦力，行山鞋的抓地力在於抓沙石。不過，假如你行在平滑的路面，行山鞋鞋底坑紋多又深的話，反而會減少鞋底與路面之間的接觸。

行山鞋不是無敵，例如你穿行山鞋行瓷磚地，也一樣會覺得滑。行山鞋可以妥善應付到沙石路，甚至是濕石濕泥路，但面對濕了木板路，就似是無能為力。

在纜車下行山。（顏銘輝攝）

行到終點昂坪纜車站。（顏銘輝攝）