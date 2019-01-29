【Formula E】香港站3月10日上演　睇馬沙中環海濱鬥車機會難逢

世界電動方程式大賽（ABB FIA Formula E Championship）來到第5季，今季香港站賽事將在3月10日上演。 香港站賽事有別於去季，僅舉行單日賽事，在中環海濱上演今季第5站賽事。

Formula E香港站在2016年首度於中環海濱舉行，過去兩年同樣在香港上演揭幕戰，為一季賽事揭開序幕。去季更連續兩日舉行兩回合賽事，但今季揭幕戰改於沙特阿拉伯上演，香港站則成為今季第5站賽事。

今季Formula E亦有前F1車手首度參賽，最為人熟悉的必定是巴西車手馬沙（Felipe Massa），另外還有去年在F1效力麥拿侖的雲當（Stoffel Vandoorne）及法拉利試車手韋蘭（Pascal Wehrlein）。衛冕冠軍韋尼（Jean-Éric Vergne）同樣是今季22名車手之一，使今屆賽事更添「星味」。

Formula E 香港站在維多利亞港見證速度感、嘉年華式的賽事。（資料圖片/鄭子峰攝）

香港男團MIRROR出席FORMULA E香港站記者會。（Formula E主辦單位提供）

今季戰車添攻擊模式

今季Formula E使用全新的Gen2戰車，增設攻擊模式（Attack Mode）提高戰車「爬頭」的機會，更添賽事可觀性。除此以外，今季亦新增另一副賽，全年其中10站將上演積架電動車錦標賽（Jaguar I-PACE eTrophy）。這項賽事是世界上首項以全電動戰車舉行的賽事，將在香港上演今季第3站賽事。

今年香港站分別於中環摩天輪及添馬公園設兩大看台，其中添馬公園的門票已經售罄，而摩天輪看台亦只剩少量門票，市民也可購買E-Village的門券，親身體驗這項賽車界盛事。

前法拉利車手馬沙（圖右），今季於FORMULA E效力Venturi。（資料圖片）

電動方程式體驗區設四大專區

中環海濱賽道與去年大致相同，於龍和道一帶的約1.9公里賽道，在中環摩天輪下飛馳。不過今年賽事的觀眾席稍稍改動，龍和道的看台將改為E-Village，使一眾車迷可在E-Village中體驗不同的活動。

今年大會將增設「電動方程式體驗區」，當中包括車手、戰略、車迷及E-Gen四大專區。除此以外，大受歡迎的電競館將增設20部賽車模擬器（Simulator），亦有其他不同遊戲，讓車迷大展身手。