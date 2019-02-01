【卡巴迪】香港卡巴迪體育聯會派23人赴台　男隊零的突破

香港卡巴迪體育聯會派出23名香港運動員、分為男、女隊到台灣集訓和出戰卡巴迪錦標賽，男、女隊皆曾取得勝仗下，雙雙獲得季軍，以良好士氣迎接4月的世界盃。

香港卡巴迪體育聯會獲邀出戰4月馬來西亞馬六甲舉行的卡巴迪世界盃，屆時將有香港首支男子隊出戰國際賽事。為了做好準備， 香港卡巴迪體育聯會派出11名男將及12名女將到台灣新竹玄奘大學。他們先在1月21日起一連七天特訓，上午重體能，下午重技術。訓練後便要進入「實戰」階段，由香港運動員組成的男、女隊和台灣隊伍進行3天的台灣全國中等學校卡巴迪錦標賽。

香港女將1勝2負，在台灣獲益良多。（玄奘大學提供）

香港卡巴迪體育聯會赴台參賽（按圖放大）

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女隊以51︰30大勝海星高中，之後兩場分負大橋聯隊及大橋戰隊，取得女子季軍。男隊方面，港將憑鬥志力撐，以48︰47一分僅勝海星高中，取得組隊後首次登場的勝仗。他們之後大敗予吉安聯隊，以1勝1負摘銅。

領隊兼隊員何欣頤對台灣之旅興奮不已：「10日裏大家都很努力去完成訓練和比賽。在訓練營中感受到大家愈來愈喜歡個運動，令我更有動力在香港推廣及宣傳卡巴迪。大家齊心比賽的時候，完全感受到卡巴迪的魅力！」卡巴迪世界盃將於4月2至15日於馬六甲舉行，預計32隊男子隊以及24隊女子隊參賽，香港卡巴迪聯會將會派男、女子隊參賽。

香港男將以1勝1負完成今次賽事。（玄奘大學提供）

香港卡巴迪體育聯會寒訓名單： 女子隊員：陳樂瑤、陳頴竹、鄭紫琳、鍾朗晴、鍾櫻、何欣頤、郭鈴怡、梁翠萍、吳倩婷、吳慧琪、謝樂晴、楊翠盈 男子隊員： 周浩楠、周俊熙、何俊鋒、林籽緣、梁栢軒、盧念生、呂均烺、薛旻軒、曾煒文、Hassan Adnan、Royal Sunar 領隊：何欣頤