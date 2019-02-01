【足球球衣】雲尼斯達萊七合一波衫　你認得幾多間球會？

荷蘭名宿射手「雲佬」雲尼斯達萊穿上了一件別出心裁的球衣，有點像皇家馬德里的，亦似曼聯的，原來這是一件七合一球衣！有球衣店為雲佬設計了這件獨一無二的波衫，入面有齊雲佬球員生涯踢過7支球隊的球衣元素。

外國球衣店Blood In Blood Out為荷蘭傳奇射手雲尼斯達萊設計了這件球衣，從上到下，衣領是漢堡的，之下是皇馬的，印有大半個皇馬會徽；曼聯的一層最大及完整，有齊當年的贊助商圖案及會徽，背後還有英超的印字。在曼聯一層下的紅白直間是燕豪芬，其下藍白間是來自海倫芬，最底的深藍配幼白直間的是丹保殊的球衣，至於衣袖的淺藍白間則是馬拉加的設計。

雲尼斯達萊穿上七合一球衣。（互聯網）

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現年42歲的雲佬職業生涯正正是效力過丹保殊、海倫芬、燕豪芬、曼聯、皇馬、漢堡及馬拉加共7支球隊，球員生涯共592次上陣入349球，贏過3次歐聯神射手，兩次荷甲神射手，還有一次英超金靴。

Blood In Blood Out設計過多件不同球會波衫融合而成的球衣，除了最近這件雲佬職業生涯精華球衣外，他還為芬蘭名宿列馬倫設計了一件「三合一」球衣，分別由阿積士、利物浦及巴塞隆拿的球衣元素組成。此外，他們還為史奈達設計了一件混合了多款荷蘭球衣而成的波衫。