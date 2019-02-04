【排球】楊秀美泰職轉打快攻　「不滿意攔網表現」

香港首個女子職業排球員楊秀美（阿Mi），去年尾加盟球會3BB Nakornnont一季，泰職生涯得以延續。 由10月開戰至今泰職聯已踏入第二循環，3BB Nakornnot日前以3:0擊敗King Bangkok，穩守積分榜第4。惟阿Mi直言，為免於其後超級聯賽首輪碰上榜首隊伍，球隊必須在餘下4場賽中力爭第2至3名席位。

快攻手出身的楊秀美是香港「大槌」標記，惟轉至泰職的她卻需重拾舊職。於3BB Nakornnot擔任副攻的她表現不俗，該支球隊在第一循環更僅負一場，並列第二進入下半季。惟踏入2019年，球隊表現飄忽，連負兩場，日前才以3:0擊敗King Bangkok止跌，力求往後重整旗鼓。

笑言「首發中最廢」的阿Mi回顧過去幾月，自言狀態可圈可點：「因為久違快攻，加上泰國戰術快捷多變， 攔網比較吃力，教練都表示不太滿意我的攔網，但其他部分都滿意。」

阿Mi去年底加盟3BB Nakornnot，延續泰職生涯。（楊秀美提供）

楊秀美重操快攻一職。（楊秀美提供）

力爭上游 避超聯首輪戰榜首

事實上，3BB Nakornnot為去季第5球隊，實力與規模亦比阿Mi效力的舊球會RSU VC更勝一籌。縱使3BB Nakornnot現階段已獲19分，穩奪超級聯賽參賽資格，但由於賽制將以首名對第4、第2對第3的列序，所幾阿Mi表示仍需繼續努力：「不希望在Super League首輪即對榜首，所以在餘下4場一定要搶分爭取第2或第3位置。」

楊秀美指自己攔網需要改善。（楊秀美提供）