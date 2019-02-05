【桌球】傅家俊破咒挫奧蘇利雲晉級　成今季第三人贏「火箭」

香港桌球「一哥」傅家俊（Marco）在豬年有個好開始！在英國車頓咸舉行的世界格蘭披治桌球賽中，Marco在首圈以4：2擊敗「火箭」奧蘇利雲，打破與「火箭」十年不勝的紀錄。同時，成為繼戴維斯及特林普後，第3位球手在今季擊敗奧蘇利雲。

挾衛冕身份出戰今季世界格蘭披治桌球賽（World Grand Prix）的奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan），在今季賽事先後贏得3項賽事冠軍，今次賽前僅兩人於今季擊敗「火箭」，分別是麥克戴維斯（Mark Davis）及兩度取勝的特林普（Judd Trump）。「火箭」是次以2號種子身份參賽，在首圈便與港將傅家俊碰頭。

特林普是今季3位擊敗過奧蘇利雲的球手之一，更兩度挫「火箭」。（Getty Images）

傅家俊十年首勝奧蘇利雲（按圖放大）

+ 3 + 2

奧蘇利雲與Marco過往曾交手29次，「火箭」在往績上佔優，贏出18場。二人在近10年交手，Marco上一次擊敗「火箭」已經是10年前，2009年的威爾斯公開賽16強，當時Marco以5：3獲勝。二人上一次交手於去年的桌球大師賽中，當時傅家俊以0：6慘敗出局。

傅家俊在職業生涯早年與奧蘇利雲的對戰成績不俗。（Getty Images）

傅家俊慢慢從視網膜退化中好轉，狀態亦逐漸回升。Marco在今季的世界公開賽打入8強，已是今季至今的最佳成績。今次交手為二人多年來第30次，「火箭」在首局施展下馬威，打出68度及51度，先拔頭籌。Marco及後連取兩局，更在第3局打出一棒61度反超前。

奧蘇利雲於第4局打出一棒77度扳平，但Marco在第5局亦不甘示弱，打出一棒66度加上奧蘇利雲大意打失，令傅家俊局數領先3：2。Marco以91：0的大比數取得最後一局，以4：2完成賽事，終於打破與奧蘇利雲10年不勝的紀錄。

傅家俊在世界格蘭披治桌球賽首圈淘汰奧蘇利雲晉級。（World Snooker圖片）

傅家俊在賽後坦言，克服10年不勝紀錄並不容易，過往即使發揮水平亦未能擊敗「火箭」，使他感到十分奇怪，並希望勝仗是今次賽事的好開始，「每場擊敗奧蘇利雲亦不容易，我在今仗能夠把握他的失誤致勝。今場勝仗對我而言是十分特別，畢竟10年間未能擊敗他。在我早期的職業生涯中，我與他交手亦有不俗的戰績，奧蘇利雲在近年亦不斷進步，使我近10年未嘗一勝。我不時感到懊惱，即使我發揮應有水平，但亦未可取勝。」

傅家俊終於打破與「火箭」十年不勝的紀錄，在今仗一吐烏氣。（World Snooker圖片）

Marco亦有談及他的視網膜退化問題，他指病情未有惡化及好轉，需要慢慢適應，並強調對桌球生涯影響不大，「我眼睛的情況還好，未有惡化但亦未有好轉，但亦要在比賽時慢慢適應。我嘗試在比賽中找到平衡，始終比賽的情況瞬息萬變，但我認為不會對我桌球生涯有太大影響。」

傅家俊晉級後，將與英國球手鶴健士（Barry Hawkins）於次圈碰頭，爭奪出線資格。

傅家俊在次圈將與鶴健士交手。（World Snooker圖片）