【澳職】本田圭佑記者會發音不正變爆粗　「我會更努力學英語」

澳職球隊墨爾本勝利的日本球員本田圭佑今早出席記者會，但他用英語回應記者問題時，搞出笑話，他打算說「fact」的時候似乎發錯音，疑似講了粗口「f*ck」出來。他事後在社交網站表示，會努力學習英語。

現年32歲的日本中場本田圭佑現效澳職的墨爾本勝利，他早上（2月8日）出席賽前記者會，談到傷勢基本上痊癒，準備復出，他用英語說：「我要好好照顧自己，這是很差的，但也是真實的，這是事實（fact）。」

然而，當他想說「fact」的時候，疑似說了粗口「f*ck」出來！球會的主持人馬上打圓場，表示明白本田是想說「fact」的，本田亦尷尬地說：「Fact，對不起，我的發音或者太差了。」

本田圭佑今早在記者會上鬧出個笑話。 （Getty Images/資料圖片）

開聲聽本田圭佑「爆粗」：

We'll let this one slip, Keisuke... 😂 pic.twitter.com/YRSXwidb7Y — FOX Sports Football (@FOXFOOTBALL) 2019年2月8日

墨爾本勝利現排澳職第2位，周日將會主場對珀斯光輝。本田很希望參加這場比賽，他說：「可能我有機會在下半場上陣。這是可能發生的，視乎場上的情況。如果需要我上陣的話，可能我們那時的形勢不太理想，因為派我上陣是為了進攻及入球。最重要的還是球隊踢得好。」

對於「爆粗」片段在網上廣傳，本田圭佑之後在社交網站回應：「我會更努力學英語……但總之多謝FOX Sports給我一個機會去改善英語。」

I will study English harder... anyway thank you FOX sports for a great opportunity to improve my English. — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) 2019年2月8日